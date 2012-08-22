دولت وزارت نفت را غافلگیر کرد/ ابهام در واریز 30 لیتر بنزین عیدانه

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور امروز در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از افزایش 30 لیتری بنزین خودروها برای شهریورماه به عنوان عیدی خبر داده است.

با این وجود مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از این مصوبه بنزینی دولت اظهار بی اطلاعی می کنند.

یک مقام مسئول در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور دقایقی قبل در گفتگو با مهر با بیان اینکه تصمیم افزایش 30 لیتری بنزین خودروها را از طریق پیامک یکی از رسانه‌ها دریافت کرده است، گفت: واریز این سهمیه اضافی در شهریورماه بعید به نظر می رسد.

وی با اعلام اینکه سهمیه بنزین خودروهای عمومی، خدماتی و شخصی ساعت 24 بامداد امروز یک شهریور ماه به کارت های هوشمند سوخت واریز شده است، تصریح کرد: با توجه به ساختار نرم افزاری و سخت افزاری سامانه هوشمند سوخت امکان واریز 30 لیتر سهمیه اضافی حداقل تا پایان شهریور ماه امکانپذیر نیست.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود این سهمیه اضافی 30 لیتری مهر ماه به کارت های هوشمند سوخت واریز شود، بیان کرد: اطلاعات کامل تر را باید از سامانه هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیگیری کرد.

در همین حال یک مقام مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی هم با اظهار بی اطلاعی از این مصوبه بنزینی امروز دولت، بیان کرد: باید وضعیت سامانه هوشمند سوخت برای واریز این سهمیه بنزین مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش مهر، برای شهریورماه سال جاری تغییری در سهمیه بنزین خودروهای شخصی، عمومی و خدماتی ایجاد نشده است از اینرو در سومین ماه فصل تابستان سهمیه بنزین تمامی موتورسیکلت ها همچون مرداد ماه بدون تغییر، تثبیت شده است.

بر این اساس 60 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای با قیمت 400 تومان خودروهای شخصی ساعت 24 سه شنبه 31 مرداد ماه به کارت های هوشمند سوخت واریز شده است ضمن آنکه دولت فعلا تصمیم قطعی برای کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها اتخاذ نکرده است.



ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین سهمیه بنزین شهریور ماه موتورسیکلت ها را 25 لیتر اعلام کرد و یادآور شده است: هرگونه تغییر در قیمت و سهمیه بنزین خودروها توسط ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می شود.



برای شهریورماه سال جاری برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.



در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای شهریور ماه هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌ها تعیین نشده است.



شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت پیشتر از به تعویق افتادن طرح افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی از جمله بنزین و گازوئیل در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا اطلاع ثانوی خبر داده بود.