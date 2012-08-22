به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: دستاوردهای جدید وزارت دفاع بیش از تعدادی است که این هفته رونمایی شده است اما باید از بین این موارد مهمترین آنها را انتخاب می کردیم.

وی ادامه داد: هر یک از این دستاوردها در جایگاه خود اهمیت ویژه ای دارد به عنوان مثال موتور دریایی مربوط به حوزه دریایی، خودرو مربوط حوزه زمینی، سامانه خمپاره انداز مربوط به حوزه رزم زمینی و سامانه شاهد مربوط به حوزه الکترونیک و جنگ الکترونیک و موشک مربوط به حوزه توان موشکی، پرنده تست پروازی مربوط به حوزه پروازی هر کدام از یک حوزه خاص انتخاب شده اند و ما ناچار بودیم یکی از آنها انتخاب کنیم.

وحیدی گفت: به عنوان مثال در حوزه دریایی و تولید موتور دریایی تعداد کشورهای تولیدکننده در این اندازه در دنیا بسیار محدود هستند اما ما موتور دریایی را با نزدیک به 5 هزار اسب بخار ساختیم که اگر چندتای آنها کنار هم قرار بگیرد، می‌تواند شناورهای سنگین را پاسخ دهد و به عنوان یک توان مهم در حوزه دریا به ما کمک کننده است.

وزیر دفاع خاطر نشان کرد: این اقدامات یک گام بزرگ در حوزه خودکفایی است در حوزه تست پروازی به سامانه ای نیازمندیم که شاید سه کشور فقط این تست پروازی را دارند.

وی ادامه داد: این اقدامات در مدت بسیار کمی به نتیجه رسید و در حوزه خمپاره انداز نیز خمپاره انداز 160 میلی‌متری جزو اوج خمپاره اندازهایی است که در دنیا وجود دارد و چند کشور بیشتر آن را تولید نمی کنند و در واقع این کار توپخانه را انجام می دهد، 20 کیلومتر برد دارد، قدرت تحرک و تخریب چند برابری دارد در حوزه تحرک خودرویی که در این رابطه طراحی و ساخته شده و کاملا بومی است هم در مناطق صعب العبور می تواند پاسخگوی مسائل ما باشد هم در عبور از رودخانه هایی با 70- 80 سانتی متر آب کارایی دارد همچنین می تواند برای حمل و نقل وسایل سنگین و تسلیحات مورد استفاده قرار گیرد و در حوزه شهری و آمبولانس کارایی دارد همچنین سامانه شاهد برای کشف و شناسایی پاسخگوی نیازهای ما است.

سردار وحیدی در خصوص تهدیدات اسرائیل علیه ایران نیز گفت: ما یک دفاع خوداتکاء داریم و این دستاوردها نشان از خوداتکایی و خودکفایی ما در دفاع دارد. حرف اصلی در ارتباط با همه دشمنان این است که ما هیچ گونه تردیدی در دفاع قدرتمندانه از منافع خود، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی به خرج نخواهیم داد و با تمام قوا در میدان حاضر هستیم و باید بدانند که با یک سد محکم مواجه هستند که آن سد محکم متکی بر توانمندی های درون زا از سرزمین خود است و قاطعانه از آن دفاع خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: بارها گفته ایم آنچه که ما داریم در راستای خدمت به امنیت منطقه است، با وجود اینکه کسانی از فرای مرزها می آیند و با اظهارات و حرکات و حضورهای نامشروعشان امنیت منطقه را دچار خطر می کنند، جمهوری اسلامی با توان بومی خود و دعوتی که از همه کشورهای منطقه برای داشتن یک امنیت دسته جمعی دارد، همواره منادی امنیت بومی در منطقه بوده و فکر می کند که امنیت واقعی و پایدار همین است.

سردار وحیدی تصریح کرد: توانمندی ها در خدمت ایجاد امنیت درون زا و بومی در منطقه است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به موافقت نامه نظامی مشترک ایران و سوریه آیا این توافق نامه با توجه به شرایط سوریه عملی خواهد شد؟، گفت: ما تفاهم نامه با دولت سوریه داریم که همچنان پابرجا است البته دولت سوریه با گروه‌هایی مواجه است که آن گروه ها بیشتر به دنبال حرکت های تروریستی هستند معارضان مسلحی هستند که بیشتر به صورت چریکی عمل می کنند و دولت سوریه هم خیلی خوب برخورد می کند ظاهرا مشکلاتی هم که پیش می آید خودش برطرف می کند دولت سوریه تاکنون از ما درخواست ویژه ای در این باره نداشته است.

وزیر دفاع درباره ایجاد پایگاه جدید فضایی درکشور نیز گفت: آنچه هم اکنون در این باره در دستور کار است پایگاه فضایی امام خمینی است که به مقدار زیادی کارهایش انجام شده و امیدواریم امسال به طور کامل آن را افتتاح کنیم.