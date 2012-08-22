علی اصغر نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزشگاه کارگران بافق شامل سه بخش سالن چند منظوره، مجموعه ورزشی روباز و زمین چمن با پیست دو میدانی است.

وی ادامه داد: بخش اول مجموعه ورزشی کارگران شهرستان بافق شامل ساخت سالن چند منظوره و فضاهای جانبی با80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است.

نوری شادکام افزود: این طرح در مجموع به بیش از 14میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که در صورت تخصیص اعتبار لازم حداکثر ظرف چهار سال آینده این مجموعه به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان داشت: این مجموعه شامل یک سالن چند منظوره با فضاهای جنبی به متراژ ۱۶۰۰متر مربع، ساختمان اداری و مهمانسرا به مساحت ۳۵۰ متر مربع، زمین چمن فوتبال، پیست دو و میدانی حاشیه زمین چمن و فضاهای جنبی به متراژ 10 هزار و 600 متر مربع و فضای روباز ورزشی، فضای سبز مناسب و محوطه سازی است.

نوری شادکام یادآور شد: عملیات اجرایی این طرح از اواخر سال ۱۳۸۹ شروع شده و تاکنون سه هزار و 800 میلیون ریال بابت عملیات اجرایی سالن چند منظوره این طرح هزینه شده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بافق ادامه داد: مجموعه ورزشی کارگران شهرستان بافق از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری است و با هدف ایجاد نشاط و شادابی و ارتقاء سلامت جامعه کارگری شهرستان در حال اجراست.

ورزشگاه کارگران بافق واقع در بلوار آهن روبروی دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان در حال احداث است.