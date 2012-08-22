کمبود سرمایه در گردش از مشکلات مهم تولیدکنندگان و صنعتگران قم است

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در نشست صمیمی با فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت استان که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، طی سخنانی با تاکید بر لزوم تلاش وبرنامه ریزی لازم برای رونق بخشی بیشتر به تولید و صنعت، اظهار کرد: تمام مسئولان کشوری و استانی، با یک عزم جدی، به دنبال حل مسائل و پیگیری مشکلات بخش تولید وصنعت هستند.



وی هدف از تشکیل چنین نشستی را بررسی ریشه ای مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان و یافتن راه حل مناسب برای رفع آن ها عنوان کرد و گفت: با تشکیل کارگروه و ستاد ویژه تسهیل و برگزاری نشست های چهره به چهره با مجموعه های تولیدی، مجدانه به دنبال رفع موانع این بخش و تسهیل امر سرمایه گذاری هستیم.



استاندار قم با بیان این که در استان نباید راه ها به روی صنعت بسته باشد، افزود: مدیران استان قم در حل مشکلات این بخش، باید یک قدم جلو تر از استان های دیگر باشند.



پیریایی با اشاره به حمایت ویژه دولت از تولید و اشتغال، ایجاد پنجره واحد، برای سرعت دادن به روند جذب سرمایه گذار و تولید را از ایده های مهم دولت دانست و گفت: اجرایی شدن چنین ایده ای در استان ضروری است.



وی با تاکید بر این که زمان پاسخ گویی به استعلامات مربوط به اخذ مجوز راه اندازی واحد صنعتی در قم باید به حداقل برسد، لزوم تکریم سرمایه گذاران از سوی دستگاه های ذیربط را یاد آور شد و افزود: تولید کننده غیر از تولید، نباید دغدغه دیگری داشته باشد و گرفتار کردن سرمایه گذار در پیچ و خم بروکراسی های اداری، مخالف نگاه ملی حمایت از کار و تولید ایرانی است.



استاندار قم کمبود سرمایه در گردش ونقدینگی را یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان و صنعتگران این استان برشمرد و تصریح کرد: بانکها باید با صنعتگران و تولید کنندگان همکاری و تعامل بیشتری داشته وتسهیلات را آسانتردر اختیار آنان قراردهند.



پیریایی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی گفت: بخش تولید و صنعت با تمام وجود در برابر تحریم ها ایستاده و به فضل الهی این توطئه دشمن را نیز خنثی خواهد کرد.



در این نشست یک روزه، که در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود، صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی استان، در حضور استاندار قم و در فضایی صمیمی به بیان مسائل، مشکلات و دغدغه های خود خواهند پرداخت.