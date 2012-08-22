افتتاح دو هزار واحد مسکونی در ایلام

محمد امین نصراللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره برداری پنج ‏هزار واحد مسکن مهر در مناطق ‏مختلف این استان تا پایان سال جاری خبر ‏داد.‏

وی بیان داشت: این واحدها در همه شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت استان ایلام به بهره ‏برداری خواهد ‏رسید. ‏

این مسئول با بیان اینکه طرح مسکن مهر از مهم ترین اقدام های دولت بوده است، افزود: ‏‏این طرح با هدف حمایت از اقشار کم درآمد، آسیب پذیر و بی سرپناه عملیاتی شد که توانسته است ‏‏رضایت مندی مردم و جامعه هدف را کسب کند. ‏

مدیر کل راه و شهرسازی استان اعلام کرد: دو هزار و 250 واحد در هفته دولت امسال و بقیه در دهه مبارک فجر تحویل می شود.

وی عنوان کرد: 26 هزار و 550 واحد مسکن مهر در ایلام در دست ساخت است که کار ساخت این واحدهای مسکونی در سالهای 89 و 90 آغاز شده است.

این مسئول ادامه داد: 10 هزار واحد از این تعداد روستایی و 16 هزار و 550 واحد شهری است و اکنون در مجموع بین دو میلیون و 690 تا سه میلیون متر مربع مسکن مهر در استان ایلام در حال ساخت است.

وی افزود: دولت برای تسریع در روند احداث مسکن مهر پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار استان ایلام قرار داده است.

این مسئول عنوان کرد: در شروع دولت نهم در ستان ایلام 100 هزار واحد مسکونی وجود داشته که این تعداد واحد مسکونی در طول تاریخ هوت استان ایلام ساخته شده، اما در هفت سال گذشته 46 هزار واحد مسکن شهری و روستایی ساخته شده و یا در حال ساخت است که از این تعداد واحد مسکن 22 هزار و 500 واحد شهری و روستایی در استان ایلام تا این لحظه به اتمام رسیده است.