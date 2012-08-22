حسن حاج رسولی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: هرچه تلاش می‌کنیم آنچه می‌خواهیم اتفاق نمی‌افتد. همه اعضای کادر فنی و بازیکنان در مسابقات تمام تلاش شان را به کار می‌برند اما اتفاقاتی می‌افتد که تیم در نهایت نمی‌تواند نتیجه دلخواه را کسب کند.

وی ادامه داد: اولین دلیل ناکامی‌ها مشکلات مالی است. امروز همانند سال گذشته اوضاع و احوال مالی تیم درست نیست. ضمن اینکه وقتی در دو بازی شکست می‌خوریم وضعیت روحی و روانی بازیکنان به هم می‌ریزد. بازگرداندن آنها به شرایط عادی سخت شده و در نهایت نتیجه گرفتن مشکل می‌شود.

مربی تیم ذوب آهن با اشاره به اینکه اوضاع و احوال این تیم جالب نیست ادامه داد: اگر نیمی از بازیکنان سال پیش را داشتیم این اتفاقات نمی‌افتاد البته بازیکنان با تجربه و جوانی که امروز در تیم بازی می‌کنند از جمله رجب زاده، فرهادی، مسلمان، صادقیان و ... برای هر تیمی تاثیرگذارند اما انتظارات ما را برآورده نکردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به خاطر این نتایج مدیریت باشگاه به کادر فنی خصوصاً کربکندی اولتیماتومی داده است اظهار داشت: به صورت رسمی اولتیماتومی داده نشده اما چنین برخوردهایی حق باشگاه است. البته اگر بخواهند تغییراتی در تیم بدهند باید با کادر فنی جدید قرارداد بسته و مبالغی را پرداخت کنند، این کار را امروز انجام دهند. مگر اینکه برنامه‌‌ای برای تغییر وجود نداشته باشد.

حاج رسولی‌ها خاطرنشان کرد: بعضی‌ها این تفکر را ایجاد کردند که ما ناراحت این نتایج هستیم اما باید بگویم کربکندی، من و سایر اعضای تیم بیش از 40 سال از عمرمان را در ذوب آهن صرف کردیم و به نوعی تیم با پوست و استخوان‌مان عجین است. تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم تا تیم را درست کنیم. شاید با تغییراتی انگیزه بازیکنان را افزایش دهیم اما همه بدانند بیش از هر کسی کربکندی و ما نگران ذوب آهن هستیم.

وی در مورد اتفاقاتی که برخی از هواداران این تیم در تمرینات روزهای گذشته ایجاد کرده‌اند، اظهار داشت: هوادار حق دارد اعتراض کند. منتهی اعتراضاتی که خط دار باشد درست نیست. استقلال و پرسپولیس دو سه برابر بیشتر از ما سرمایه گذاری کردند اما نتیجه دلخواه را نگرفتند. هواداران باید خویشتندار باشند زیرا من مطمئنم تیم به زودی به وضعیت عادی برمی‌گردد.

مربی ذوب آهن در پایان گفت: فکر نمی‌کنم در طول تاریخ تیمی باشد که 5 بازی پشت سر هم ببازد در حالی که تنها در یکی دو دیدار مستحق شکست باشد و در سایر دیدارها اتفاقات غیرقابل تصوری باعث شکست این تیم شود البته من امیدوارم با پیروزی مقابل تراکتورسازی به این مشکلات پایان داده و آغازبخش روزهای تیمی برای تیم باشیم.