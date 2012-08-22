شش طرح صنعتی در ایلام به بهره برداری می رسد

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چندسالی است که نگاه غیر واقعی و غیر منصفانه‌ای به حوزه کسب و کار و صنعت دوخته شده که باید این نوع نگاه‌ها را تغییر داد .

وی تصریح کرد: در این راستا بعد از ادغام وزارت‌خانه‌ها با همکاری کارشناسان این بخش به موضوع وضعیت صنعت در ایلام توجه ویژه‌ای شده است .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام گفت: اکنون از مجموع 700 واحد صنعتی استان ایلام 260 واحد صنعتی غیر فعال است .

وی ادامه داد: همچنین 440 واحد صنعتی در استان فعال بوده که تعدادی از این واحدها نیز نیمه‌ فعال بوده و تنها در برخی فصل‌های سال فعالیت دارند .

مهدوی عنوان کرد: مقرر شده به منظور حمایت از واحد های تولیدی فعال، بررسی وضعیت واحد های تولیدی غیر فعال و نیز چگونگی پرداخت تسهیلا ت سرمایه در گردش به واحد های صنعتی مشکل دار همه واحد های صنعتی و تولیدی در استان شناسنامه دار شوند .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: قرار است 713 طرح صنعتی و تولیدی در استان شناسنامه دار شوند .

مهدوی از رونمایی سامانه جدید ستاد تسهیل رفع مشکل واحدهای تولیدی در این استان خبر داد و گفت: بعد از تشکیل ستاد رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی در سال های گذشته و استقرار آن در مرکز وزارتخانه، عملکرد قابل توجه این ستاد برای رفع موانع تولید باعث شد به منظور فراهم کردن بستر لازم برای اثربخشی مصوبات این ستاد، مسوولیت آن به استان ها محول شود .

وی تاکید کرد: تمامی مشکلات بخش تولید تنها مربوط به تامین منابع مالی نیست و دبیرخانه ستاد تسهیل در جهت جلوگیری از هدر دهی منابع بانکی بیشترین تلاش خود را به عمل خواهد آورد .

وی بیان کرد: هدر رفتن منابع بانکی عین فساد و رانت خواری است و در این کارگروه به نحوی عمل خواهد شد که بتوان منابع به درستی مدیریت تا از هرگونه سو استفاده جلوگیری شود .

این مسئول افزود: شش طرح صنعتی در ایلام در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد .

مهدوی ادامه داد: این طرح‌ها شامل شرکت دربند شیمی دهلران تولید کننده کود سوپرفسفات تریپل با ظرفیت سالیانه 9 هزار تن، سه واحد سیلو ذخیره گندم با مجموع ظرفیت 60 هزار تن، واحد تولید شن و ماسه به ظرفیت سالیانه 15 هزار تن و یک واحد تولید آسفالت با ظرفیت 150 هزار تن در سال است .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام افزود: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع 58 میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار در استان ایلام سرمایه‌گذاری می‌شود .

این مسئول اضافه کرد: وزن صنعت استان ایلام بر اساس دو شاخص سهم اشتغال و وضعیت حجم سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود .