به گزارش خبرنگار مهر، سید همایون شریفی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیکی استان که در سالن شهدای البرز استانداری برگزار شد، اظهار داشت: اورژانس استان البرز با تاخیر بر سر صحنه های تصادف حاضر می شود که نمونه آن امروز صبح رخ داد.
وی ادامه داد: صبح روز چهارشنبه اتوبان کرج به قزوین مقابل اورژانس تصادفی رخ داد که شخصاً تا زمان حضور اورژانس تایم گرفتم و همچنین هیچ فردی در اورژانس واقع در اتوبان حاضر نبود.
رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به ایمن سازی جاده چالوس، افزود: ایمن سازی مدارس حاشیه راه توسط راه و شهرسازی انجام گیرد با توجه به اینکه مدارسی دقیقاً در حاشیه راه ها قرار دارند.
شریفی گفت: در رابطه با کمیسیون شورای ترافیک دو مصوبه در جلسه قبلی تصویب شد ولی تا کنون اجرایی نشده است.
رئیس پلیس راه استان البرز ادامه داد: در رابطه با پل حصارک، شهرداری قرار شد پل عابر پیاده نصب و اجرا کند و در خصوص جابه جایی ایستگاه اتوبوس ها نیز مقرر شد عقب نشینی صورت گیرد که تا کنون اجرای نشده است.
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان البرز گفت: اورژانس استان البرز با تاخیر بر سر صحنه تصادفات حاضر می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید همایون شریفی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیکی استان که در سالن شهدای البرز استانداری برگزار شد، اظهار داشت: اورژانس استان البرز با تاخیر بر سر صحنه های تصادف حاضر می شود که نمونه آن امروز صبح رخ داد.
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