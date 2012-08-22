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۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

40 پروژه در هفته دولت در شهرستان دهلران به بهره برداری می رسد

40 پروژه در هفته دولت در شهرستان دهلران به بهره برداری می رسد

دهلران - خبرگزاری مهر: فرماندار دهلران گفت: همزمان با هفته دولت 40 پروژه در زمینه های عمرانی، خدماتی، بهداشتی و ورزشی در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد علیزاده در نشست شورای اداری دهلران افزود: بیشتر این پروژه ها در نقاط روستایی و تعدادی نیز مربوط به عمران مرزی هستند.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه ها بیش از 65 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

فرماندار دهلران گفت: شهیدان رجایی و باهنر اسوه تقوا، مردمداری، ساده زیستی و خدمت صادقانه به مردم هستند. وی افزود: هفته دولت فرصت مغتنمی است که مدیران خدمات دولت را از طریق رسانه ها به مردم اطلاع رسانی کنند.

علیزاده به توفیقات دولت در عرصه های داخلی و خارجی در سال گذشته اشاره و گفت: برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن، انتخابات مجلس نهم و اجرای صدها پروژه بزرگ در سراسر کشور از مهمترین دستاوردهای دولت خدمتگزار هستند.

کد مطلب 1678044

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