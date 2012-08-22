40 پروژه در هفته دولت در شهرستان دهلران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد علیزاده در نشست شورای اداری دهلران افزود: بیشتر این پروژه ها در نقاط روستایی و تعدادی نیز مربوط به عمران مرزی هستند .

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه ها بیش از 65 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است .

فرماندار دهلران گفت: شهیدان رجایی و باهنر اسوه تقوا، مردمداری، ساده زیستی و خدمت صادقانه به مردم هستند. وی افزود: هفته دولت فرصت مغتنمی است که مدیران خدمات دولت را از طریق رسانه ها به مردم اطلاع رسانی کنند .