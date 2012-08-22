ساخت سبک ترین ماده جامد دنیا/ تولید یخچالهایی با دیوارهای نازک

به گزارش خبرگزاری مهر‌، این هواژل انعطاف پذیر جدید توسط محققان مرکز تحقیقات گلن ناسا ساخته شده است.

به گفته "مری آن مدور" مجری این طرح هواژل ماده ای بسیار سبک است و به آن دود جامد نیز می گویند.

هواژل های معمولی که از سیلیس های یافت شده در شن های ساحلی ساخته می شوند، شکننده هستند و به راحتی خرد می شوند اما هواژل های جدید 500 برابر محکم تر از همتایان سیلیسی خود هستند؛ تکه نازکی از آن در واقع می تواند وزن یک خودرو را تحمل کند.

می توان این هواژل را به صورت ضخیم نیز تولید کرد. نواری از این ماده آن قدر انعطاف پذیر است که گستره وسیعی از کاربردهای تجاری و صنعتی برای آن امکان پذیر است.

یک ورقه با ضخامت یک چهارم اینچ می تواند محافظتی به اندازه یک فایبرگلاس سه اینچی فراهم کند. این ویژگی می تواند دیواره های یخچال و فریزرها را بسیار نازک کرده و ظرفیت ذخیره سازی غذا را در آنها افزایش دهد.

همچنین این ماده جدید زمینه را برای تولید لباس های ابرعایق فراهم می کند که می توانند گرمای مناسب تری را نسبت به لباس های" حرارتی " رایج ایجاد کند.

این محققان با ایجاد تغییراتی در معماری درونی هواژل های سیلیسی معمولی و با ترکیب مواد پلاستیک مانند برای تقویت شبکه های سیلیس در ساختار هواژل موفق به ساخت سخت و محکم ترین هواژل ساخته شده شده اند.

نتایج این تحقیقات درنشست سالانه انجمن شیمی آمریکا درفیلادلفیا منتشر شده است.