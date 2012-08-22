431 پروژه عمرانی همزمان با هفته دولت در آذربایجان غربی افتتاح می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص طرح های هفته دولت افزود: امسال همزمان با برگزاری آیین های ویژه گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به مناسبت هفته دولت 431 پروژه عمرانی، صنعتی و خدماتی با اعتباری افزون بر 4464 میلیارد ریال در مناطق مختلف استان افتتاح می شود.

وی ادامه داد: از این تعداد 413 پروژه در قالب پروژه های عمرانی با 3330 میلیارد ریال و 17 پروژه نیز در بخش صنعت و معدن با 1134 میلیارد ریال است.

محمودی با اشاره به رویکرد دولت در توزیع عادلانه منابع اعتباری و عمران مناطق محروم و کم برخودار اظهار داشت: امسال 30 درصد پروژه های آماده افتتاح در هفته دولت به مناطق روستایی و کم برخوردار استان اختصاص دارد.

وی افتتاح 6000 واحد مسکن مهر استان، بهسازی و آسفالت 185 کیلومتر راه ورستایی استان با 190 میلیارد ریال، احداث بزرگراه ارومیه – مهاباد و میاندوآب به طول 12 کیلومتر با 96 میلیارد ریال، تکمیل پایانه مرزی بازرگان با 48 میلیارد ریال، تامین آب شرب واحدهای مسکونی مهر گلمان ارومیه با 69 میلیارد ریال، سالن ورزشی 3000 نفری ارومیه با 35 میلیارد ریال را از اهم طرح ها اعلام کرد.

محمودی همچنین آبرسانی به 53 روستا با 110 میلیارد ریال، افتتاح موزه تاریخ طبیعی با 29 میلیارد ریال ، ساختمان مدیریت بحران آذربایجان غربی با 24 میلیارد ریال، سامانه دفع پساب روستای قولنجی ارومیه با 21 میلیارد ریال سد خاکی ورگیل سردشت با 40 میلیارد ریال، سامانه دفع پساب روستای گوی تپه مهاباد 42 میلیارد ریال، تامین آب شرب واحد های مسکونی مهر شهرک ولیعصر خوی با 34 میلیارد ریال را دیگر پروژه های مهم ویژه هفته دولت در استان عنوان کرد.

وی در ادامه بهره برداری از شرکت نورد لوله خاورمیانه در ارومیه با 340 میلیارد ریال، اروم اسپوتا با 270 میلیارد ریال ، تکمیل طرح جامع پایانه های مرزی پلدشت با 88 میلیارد ریال را از جمله طرح های صنعتی آماده افتتاح در هفته دولت اعلام کرد.