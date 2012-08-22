  1. جامعه
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

دستگیری سه تن از اراذل و اوباش شمال تهران

رئیس پلیس امنیت تهران از دستگیری سه تن از اراذل و اوباش محدوده شمال تهران، به اتهام اخلال در نظم عمومی طی عملیاتی پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا محرابی گفت: طرح امنیت محله محور در راستای افزایش امنیت عمومی و اجتماعی محله های شهر تهران و آرامش شهروندان به اجرا در آمده است.

وی افزود: روز گذشته تعدادی از اراذل و اوباش "میدان نیلوفر" برای تعدادی از شهروندان ساکن این محدوده ایجاد مزاحمت کرده که این عمل آنها با اعتراض اهالی و ساکنین محل همراه بوده و افراد شرور اقدام به درگیری و ضرب و جرح با سلاح سرد کرده بودند.  

این مقام انتظامی ادامه داد: با تماس یکی از شهروندان ماموارن پایگاه سوم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند که اراذل و اوباش مذکور با مشاهده ماموران متواری شدند اما با سرعت عمل ماموران و اجرای طرح مهار و محاصره خیابان مذکور هر سه نفر این اشرار که "احمد"، "حسین" و "هادی" نام داشتند بازداشت و برای انجام تحقیقات به پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ منتقل شدند.

