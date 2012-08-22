شرکت 1200 حافظ قرآن در آزمون اعطای مدرک تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام میریان کارشناس آموزش مرکز فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب افزود: در این آزمون 750 نفراز حفاظ خواهر و 450 نفر از حفاظ برادر به منظور دریافت مدرک کارشناسی شرکت خواهند کرد.

میریان با بیان اینکه این آزمون به شکل شفاهی و حسن حفظ و صحت قرائت حفاظ ارزیابی می‌شود افزود: 4 گروه داوری از استادان مبرز و داوران ممتاز قرآنی کشور داوری این آزمون را بر عهده خواهند داشت.

کارشناس آموزش مرکز فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف افزود: استادان پرهیزگار، آقایی، ربیعیان، اخوان اقدم، طرقی، دلپاک، میرموسایی، دولتی، بحرالعلوم، حشمتی، فاطمیان و حنیفی و خواهران: ادیب‌زاده، ماهرخ، تقی زاده، احمدی، سعیدی، مسلمی، افهمی، سرمدی، منگلی، بابایی و عباسی و ... به ارزیابی حسن حفظ و صحت قرائت حافظان می‌پردازند.

شانزدهمین دوره آزمون اعطای مدرک تحصیلی به حفاظ کل قرآن از 17 تا 23 شهریور با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشکده علوم قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار خواهد شد.