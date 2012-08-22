  1. دين، حوزه، انديشه
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

شرکت 1200 حافظ قرآن در آزمون اعطای مدرک تحصیلی

شرکت 1200 حافظ قرآن در آزمون اعطای مدرک تحصیلی

شانزدهمین دوره آزمون اعطای مدرک تحصیلی کارشناسی به حفاظ کل قرآن کریم با حضور 1200 حافظ کل قرآن و با همکاری سازمان سنجش در دانشکده علوم قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام میریان کارشناس آموزش مرکز فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب افزود: در این آزمون 750 نفراز حفاظ خواهر و 450 نفر از حفاظ برادر به منظور دریافت مدرک کارشناسی شرکت خواهند کرد.

میریان با بیان اینکه این آزمون به شکل شفاهی و حسن حفظ و صحت قرائت حفاظ ارزیابی می‌شود افزود: 4 گروه داوری از استادان مبرز و داوران ممتاز قرآنی کشور داوری این آزمون را بر عهده خواهند داشت.
 
کارشناس آموزش مرکز فعالیت‌های قرآنی سازمان اوقاف افزود: استادان پرهیزگار، آقایی، ربیعیان، اخوان اقدم، طرقی، دلپاک، میرموسایی، دولتی، بحرالعلوم، حشمتی، فاطمیان و حنیفی و خواهران: ادیب‌زاده، ماهرخ، تقی زاده، احمدی، سعیدی، مسلمی، افهمی، سرمدی، منگلی، بابایی و عباسی و ... به ارزیابی حسن حفظ و صحت قرائت حافظان می‌پردازند.
 
شانزدهمین دوره آزمون اعطای مدرک تحصیلی به حفاظ کل قرآن از 17 تا 23 شهریور با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشکده علوم قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1678057

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