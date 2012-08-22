معرفی پنج گزینه قضاوت دیدار استقلال و پرسپولیس/ ورود سه گزینه جدید

حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تا روز پنجشنبه پس از بررسی شرایط گزینه‌های قضاوت در دربی شهر تهران بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال بهترین شخص را برای داوری این بازی انتخاب و معرفی خواهیم کرد.

هفتادوپنجمین دربی شهر تهران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس از ساعت 18 روز جمعه در چارچوب دیداری از هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که "نام چه افرادی برای قضاوت در دربی شهر تهران مطرح است؟"، گفت: محسن ترکی، علیرضا فغانی، محسن قهرمانی، احمد صالحی و تورج حق‌وردی از گزینه‌های مدنظر کمیته داوران فدراسیون فوتبال برای قضاوت در این بازی هستند.

از بین این پنج داور تنها محسن ترکی و علیرضا فغانی سابقه قضاوت در دربی تهران را دارند.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال درخصوص اینکه چرا نام سعید مظفری‌زاده در بین این گزینه‌ها دیده نمی‌شود، گفت: آقای مظفری‌زاده باید ابتدا در تست مورد نظر کمیته داوران شرکت کند و پس از موفقیت در این تست می‌تواند در لیگ برتر قضاوت کند.

عسگری با تاکید براینکه کمیته داوران برای انتخاب داور دربی 75 هیچ ملاحظاتی را مدنظر قرار نمی‌دهد، گفت: ما اصلا به این توجه نمی‌کنیم که داوری چند بار در دربی قضاوت کرده و داور دیگر فرصت سوت زدن در این مسابقه را پیدا نکرده است. ما هر داوری که آماده‌تر بوده و از نظر روحی و روانی شرایط قضاوت در دربی را داشته باشد برای داوری این مسابقه انتخاب خواهیم کرد.

هفتادوچهارمین دربی شهر تهران بهمن ماه سال 1390 با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. در آن بازی که به برتری 3 بر 2 تیم پرسپولیس انجامید، فغانی در نیمه دوم مهرداد اولادی را از زمین اخراج کرد.