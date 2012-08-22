جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی روند اجلاس عدم تعهد

دکتر سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز در مجلس تصمیم گیری شد که ساعت 7 صبح روز شنبه چهارم شهریورماه این جلسه فوق العاده برگزار شود.

وی بیان داشت: این جلسه فوق العاده برای بررسی آخرین تحولات و برنامه ریزی های شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران خواهد بود.

اجلاس عدم تعهد نشانه تاثیرگذاری ایران در منطقه است

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ ملی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی گفت: در اجلاس جنبش تعهد کشورهای عضو می توانند بدون دخالت خارجی مسائل و مشکلات خود از جمله مناقشات سوریه را حل کنند.

وی ادامه داد: شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران با توجه به مسائل مختلف منطقه ای، به عنوان یکی از فراگیرترین مجامع بین المللی دارای اهمیت زیادی است.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شرکت بیش از ۳۰ کشور در اجلاس جنبش عدم تعهد نشان دهنده این است که نه تنها ایران در سطح بین ‌الملل منزوی نیست بلکه نقش تعیین کننده ای در معادلات منطقه دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ‌ملی مجلس با اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه و اتفاقات اخیر سوریه گفت: مداخلات خارجی و حمایت ویژه بیگانگان از تروریست‌های سوریه، بحران این کشور را عمیق ‌تر کرده لذا در این شرایط لازم است کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، بدون دخالت سلطه خارجی، دور هم جمع شوند و مسائل خود را به صورت مستقل حل کنند.