محمد بنا باید همچنان در کشتی حفظ شود/ رسول خادم با قبول مسئولیت ایثار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در المپیک نتیجه خوبی کسب کردند و از عملکرد کاروان کشتی ایران راضی هستیم.

وی به نتایج تاریخی کشتی فرنگی ایران در المپیک 2012 لندن اشاره کرد و افزود: کشتی فرنگی ایران یک نتیجه تاریخی در المپیک لندن ثبت کرد و کسب سه مدال طلای فرنگی کاران در المپیک به واقع افتخاری بی نظیر بود.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در مورد عملکرد تیم ملی کشتی آزاد نیز اظهار داشت: شناخت خوبی از رسول خادم دارم و این قهرمان نامدار به واقع با قبول مسئولیت کشتی، ایثار کرد. البته آزادکاران با قرعه های سختی در المپیک روبرو شدند و از طرفی گوی نیز با نمایندگان کشورمان یار نبود. هر چند مصدومیت رضا یزدانی در روز پایانی نیز یکی از اتفاقات ناگوار برای کشتی آزاد بود وگرنه او می توانست صاحب مدال طلا شود.

افشارزاده خاطرنشان کرد: پنج ملی پوش در تیم کشتی آزاد ایران عملکرد خوبی در المپیک 2012 لندن داشتند، اما دو نفر از ملی پوشان عملکرد خوبی از خود نشان نداند. آنچه مسلم است کاروان کشتی ایران در المپیک بهترین نتیجه را کسب کرد.