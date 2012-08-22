همایش فرماندهان ممتاز نیروی زمینی ارتش در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش از تاریخ 6 شهریور ماه جاری به مدت 3 روز در تالار ثامن الائمه (ع) قرارگاه عملیاتی شمال شرق ارتش با حضور امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش شروع و در تاریخ 9 شهریور با حضور حجت الاسلام محمد علی آل هاشم ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایان خواهد پذیرفت.

این همایش با حضور 1200 نفر به همراه خانواده هایشان و فرماندهان یگانهای نمونه این نیرو به میزبانی فرمانده ارشد ارتش در مشهد برگزار می شود.

لازم به ذکر است، استفاده از برنامه های فرهنگی حرم رضوی، بازدید از اماکن فرهنگی مشهد مقدس از دیگر برنامه های این دوره است.