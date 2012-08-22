دو منطقه ویژه اقتصادی در میرجاوه و میلک راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از بزرگان و چهره های علمی طایفه دهمرده اظهار داشت: در تلاشیم با ارائه طرح های توجیهی به دولت، علاوه بر راه اندازی این دو منطقه آزاد تجاری تعداد بازارچه های مرزی استان را افزایش دهیم.

وی گفت: سیستان و بلوچستان سرشار از نعمت های خداوندی است و بین اقوام و مذاهب استان هیچ تفاوتی وجود ندارد و همه مردم اعم از شیعه و سنی باید به طور عادلانه از مواهب الهی و ظرفیت های خدادادی استان بهره ببرند.

وی با اشاره به اینکه به هیچکس اجازه نخواهیم داد بین مردم استان تفرقه بیاندازد، افزود: لازمه توسعه سیستان و بلوچستان تقویت روابط و انسجام بین اقوام و مذاهب است.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان خدمت به مردم را بزرگترین نعمت و توفیق الهی دانست و از همه معتمدین و صاحب نظران استان خواست برای جبران عقب ماندگی های سیستان و بلوچستان همه تلاش خود را بکار گیرند.

نارویی با تاکید بر تعامل و انسجام بین آحاد مردم استان از معتمدین و بزرگان طوایف خواست برای تقویت وحدت بین مردم سیستان و بلوچستان تلاش کنند.

طایفه دهمرده نیز در این جلسه با اعلام حمایت از استاندار جدید سیستان و بلوچستان و کارگزاران دولت در استان آمادگی خود را برای حضور در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اعلام کردند.