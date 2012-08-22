ایجاد 38رشته جدید در دانشگاه های پیام نورفارس

دکتر سعید مظلومیان در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: از این تعداد 35 رشته جدید در مقطع کارشناسی، دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتراست.

وی اضافه کرد: مقطع تحصیلات تکمیلی دکترا برای اولین بار دردانشگاه پیام نور فارس ایجاد شده که ازمهرامسال دانشجویان این مقطع دررشته فیزیک نظزی دانشگاه پیام نورشیرازادامه تحصیل می دهند.

رئیس دانشگاه پیام نور فارس ادامه داد: این دانشگاه هم اکنون درمقطع کارشناسی ارشد 15رشته در شهرهای شیراز، استهبان، عوض دارد که به احتمال فراوان در سال جدید تحصیلی دانشگاه پیام نورشهرهای آباده، بوانات، جهرم نیز فعالیت خود در این مقطع آغاز می کنند.

تحصیل 74 هزار دانشجودردانشگاه های پیام نورفارس

مظلومیان تعداددانشجویان دانشگاه پیام نوراستان فارس را 74 هزار نفرعنوان کرد وافزود: دانشگاه پیام نورفارس درسطح استان 44 مرکز دارد که در شیراز و نقاط اطراف ظرفیتها به طور کامل پر است و در برخی نقاط استان هنوز ظرفیت لازم برای پذیرش دانشجو وجود دارد.

وی تصریح کرد: براساس پیش بینیهای انجام شده با شروع سال جدید تحصیلی تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نورفارس 10 درصد افزایش میابد ودرهمین راستا مسئولان دانشگاه پیام نورفارس برای ارتقای سطح کیفیت شاخصهای آموزشی و افزایش رشته ها تلاش می کنند.