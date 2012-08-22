نام 600 قربانی پرونده شنود گیت منتشر می شود/ "وین رونی" در بین قربانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، هر چند در گذشته نام افرادی چون "وین رونی" بازیکن مشهور تیم فوتبال منچستر یونایتد به عنوان قربانیان پرونده شنود گیت منتشر شده بود، اما بر اساس اطلاعاتی که بدست این روزنامه رسیده، پرونده شنود گیت 600 قربانی دارد که در روزهای آینده نام این افراد منتشر می شود.

به نوشته این رزونامه، در میان قربانیان شخصیت بسیار معروفی از سیاستمدارن گرفته تا خوانندگان و دیگر هنرمندان انگلیسی دیده می شود.

رسوایی شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی و همچنین صندوق های پستی صوتی آنها از سال گذشته افشا شد و همین امر موجب شد تا روزنامه "نیوز آو د وورد" که بیش از 100 ساله سابقه داشت به اتهام شنود مکالمات تلفنی شهروندان تعطیل شد.

پرونده شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی که از آن با عنوان "شنود گیت" یاد می شود مربوط به سال گذشته میلادی است که در آن روزنامه "نیوز آو د وورلد" که قدمت آن 170 سال بود اقدام به شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی نموده و از شنود پیام های صوتی برای تهیه خبر استفاده کرده بود.



رسوایی به بار آمده به حدی گسترده بود که این روزنامه قدیمی را به تعطیلی کشاند. البته فقط این روزنامه در این کار شرکت نداشت؛ بلکه اغلب روزنامه های زیر مجموعه موسسه نیوز کورپریشن مبادرت به شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی می کردند.



در همین رابطه پلیس انگلیس نزدیک به 100 نفر را در ارتباط با پرونده شنود گیت بازداشت کرده و به تحقیقات درباره آن پرداخت و درپی رسوایی شنود مکالمات شهروندان انگلیسی، ارتباطات نزدیک رسانه های تحت مالکیت مرداک با سیاستمداران این کشور مشخص شده است.