اسکان سالانه 350مبلغ در قالب طرح هجرت و استقرار

حجت الاسلام ولی الله محمودی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعزام مبلغان و روحانیون درطرح هجرت واستقرار باهمکاری حوزه علمیه قم، مرکز حوزه علمیه شیراز، سازمان تبلیغات اسلامی فارس انجام می پذیرد.

وی تصریح کرد:مبلغان در سایر ایام سال مانند محرم، صفر،رمضان، ایام فاطمیه، ایام صادقیه، دهه فجر، و سایرمناسبت ها به صورت مقطعی به نقاط مختلف اعزام می شوند.

اعزام 2500 مبلغ در ماه رمضان

حجت الاسلام محمودی نژاد همچنین ابراز داشت: در ایام ماه مبارک رمضان سال جاری بیش از 2500 روحانی و مبلغ به نقاط مختلف استان فارس اعزام شدند که خوشبختانه حضورآنها در بین مردم آثار مناسبی را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: حضور پرشور مردم در روز قدس، نماز عید فطر و نیر افزایش حضور جوانان در ایام ماه رمضان در مساجد از جمله آثار حضور روحانیون و مبلغان در بین مردم بوده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی فارس یادآورشد: در ایام ماه مبارک رمضان استقبال مردم از حضور مبلغان در مناطق مختلف به گونه ای بود که در برخی موارد برای اعزام روحانیون مشکل کمبود نیروایجاد می شد.

