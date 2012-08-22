اختصاص 1.5 میلیارد تومان وام مسکن به مناطقه زلزله زده شمال غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص کمک های انجام شده دولت برای بازسازی مناطق زلزله زده شمال غرب کشور گفت: همانطور که اعلام شد بحث امداد و نجات به نحو مطلوب در این مناطق انجام شده و ما پس از سفر رهبر انقلاب به مناطق زلزله زده موضوع اسکان دائم را که جزو وظایف بنیاد مسکن است، شروع کردیم و تقریبا در هر روستایی مدیریتی قرار دادیم همچنین تعداد قابل توجهی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ها را مستقر کردیم و موضوع تسهیلات آنها امروز در جلسه هیئت دولت حل شد.

وی ادامه داد: همچنین مصوبه ای برای کمک های بلاعوض داشتیم موضوع دیگر ارائه تسهیلات از طریق بانک کشاورزی برای نگهداری احشام داشتیم بانک مسکن نیز قرار شد از منابع داخلی خود غیر از تسهیلات ساخت مسکن روستایی تسهیلاتی برای مسکن زلزله زدگان اختصاص دهد برنامه ما این است که بتوانیم اقدامات و کمک های خیرین را برای ساخت و ساز ساماندهی کنیم تا آنها موفق به احداث مدارس، درمانگاه ها و مساجد شوند.

وی خاطر نشان کرد: پشتیبانی لازم از باب تسهیلات و مصالح ساخت و ساز انجام خواهد گرفت و بر ساخت و ساز به صورت فنی نیز نظارت خواهد شد.

نیکزاد از خیرین خواهش کرد برای ساخت و سازها با وزارت مسکن و شهرسازی هماهنگ باشند.

وی گفت: دولت تمام اهتمام خود را در جهت تامین ارائه تسهیلات و کمک های بلاعوض قرار دهد.

نیکزاد در خصوص مبلغ وام های در نظر گرفته شده نیز گفت: 12.5 میلیون وام روستایی، 5 میلیون تومان برای وام تعمیرات شهری، 20 میلیون برای ساخت مسکن شهری در نظر گرفته شده است به علاوه 1.5 میلیارد تومان نیز وام قرض الحسنه ای در نظر گرفته شده است که از طریق بانک مسکن ارائه خواهد شد.

نیکزاد تاکید کرد: این موارد امروز در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سالن اجلاس سران برای برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد آماده شده است، نیز گفت: کار تعمیرات سالن اصلی اجلاس به پایان رسیده و به دولت تحویل داده شده است.