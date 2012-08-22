به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، این مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان با حضور 22 بازیکن و در خانه کبدی استان گلستان برگزار می‎شود.

فاطمه رحمانی، الهام صفری، آذر مرادی، فریده ظریف دوست، الناز میرشکار، مونا احمدی، هانیه بورقانی، محدثه سبزی، هنگامه بورقانی، هانیه دفاعی، ریحانه زین‌پور، آزاده سیدی، نادیا فولادی، ساناز دشتی، زینب هاشمی، زهرا غیاثوند، رابعه غفاری، رویا داودیان خان، نفیسه حسینی نسب، صدیقه جعفری، مونا نوروزیان‌فر و شمیم کیااحمدی بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند که به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت.

اعظم مقصودلو (سرمربی) همراه با صفرا یادی مقدم (مربی) و زهرا رحیمی‌نژاد (مدیر فنی) هدایت اردونشینان را برعهده خواهند داشت. منصوره ابوجعفری هم سرپرست تیم ملی کبدی بانوان است.