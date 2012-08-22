به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که هم‌اکنون صدرنشین مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به حساب می‌آید، روز جمعه به مصاف ذوب‌آهن می‌رود و برای دیدار با ذوب‌آهن فردا وارد اصفهان می‌شود.

قرار است کاروان تیم فوتبال تراکتورسازی ظهر فردا به تهران برود و ساعت 16 روز پنجشنبه از طریق فرودگاه شهید بهشتی اصفهان وارد اصفهان شود.

مسئولان تراکتورسازی برای اقامت بازیکنان تیم خود در اصفهان، هتل کوثر اصفهان را در نظر گرفته‌اند.

همچنین مسئولان ذوب‌آهن اعلام کرده‌اند که نشست خبری سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان پیش از این دیدار، صبح فردا درمحل باشگاه ذوب‌آهن برگزار می‌شود.

با توجه به اینکه تیم تراکتورسازی عصر پنجشنبه به اصفهان می‌رسد، سرمربی تراکتورسازی در این نشست شرکت نخواهد کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز در چارچوب رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 19 روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

تمرینات ذوب‌آهن همه روزه از ساعت 18 در ورزشگاه ملت و فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.