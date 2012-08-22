بستن کمربند ایمنی 25 درصد خطر مرگ را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد رضوانی اظهار داشت:‌ رانندگان قبل از سفر باید اتومبیل خود را از نظر نقص فنی بازدید کرده و از شرایط اقلیمی مسیر و مقصد، از طریق رسانه ها آگاه شوند و تجهیزات ایمنی لازم، پوشاک و خوراک مناسب همراه داشته باشند.

وی افزود: توصیه می شود بارهای داخل صندوق عقب و روی باربند را کاملاً محکم کرده و از حمل بارهای سنگین و حجیم، خارج از ابعاد اتومبیل و بیش از حد مجاز پرهیز کنند همچنین از حمل بارهای خطر ناک نظیر گاز، بنزین، نفت و سایر مواد سوختنی و شیمیایی خودداری کنند.

رضوانی ادامه داد: به همراه داشتن جعبه کمکهای اولیه، کپسول آتش نشانی، تجهیزات ایمنی ترافیک مانند مثلث احتیاط و چراغ قوه در سفر ضروری است و بهتر است دفترچه بیمه و داروهای مورد نیاز را نیز به همراه داشته باشند.

معاون آموزشی اورژانس با اشاره به اینکه صندلی عقب اتومبیل، ایمن ترین محل برای کودکان است،‌ تصریح کرد: افراد باید از قرار دادن کودکان در آغوش خود در صندلی جلو یا بیرون از صندلی مخصوص کودکان و پشت شیشه اتومبیل خودداری کنند.

به گفته وی، در صورت مصرف داروهایی که بر هوشیاری و سرعت واکنش شما در رانندگی تأثیر منفی دارند ، از رانندگی خوداری کرده و همچنین در زمان بروز خستگی و کم خوابی، رانندگی نکنند و به محض مشاهده هر گونه تصادف منجر به جرح، بلافاصله با اورژانس 115 تماس بگیرند.

رضوانی به رانندگان توصیه کرد: چشم خود را به جاده بدوزند، بر روی علائم توجه ویژه داشته باشند و عواملی که باعث حواس پرتی راننده مانند خواندن نقشه، آراستن خود، خوردن و آشامیدن، و تنظیم مواردی که در ماشین کنترل می شوند، مانند کولر، بخاری، رادیو و یا سایر سیستم های صوتی را انجام ندهند.

وی گفت: بهتر است رانندگان در شب، به خصوص در جاده های تاریک، سرعت خود را کم کنند و در مواقعی که محل عبور بسته است، مواظب باشند و به هیچ وجه در حین رانندگی احساساتی و یا عصبی نشوند.

رضوانی خاطرنشان کرد: رانندگان باید پس از هر دو ساعت رانندگی مدتی استراحت کرده و در صورت امکان در طول سفر رانندگان جای خود را عوض کنند و از مصرف نوشیدنیهای کافئین دار، قهوه و یا کولا اجتناب کنند زیرا آنها فقط برای یک مدت کوتاه کمک کننده است.