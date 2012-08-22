افزایش میزان جرم و جنایت در ایتالیا در سایه بحران مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در گزارشی نوشت: در شهرهای شمالی ایتالیا شمار سرقت ها و جرائم زیاد شده است. اکثر این جرائم را جوانانی مرتکب می شوند که بیکاری روز افزون در این کشور روی آنها تاثیر می گذارد.

در ادامه این گزارش آمده است: رکود سخت در ایتالیا آمار جرائم و سرقتها در این کشور را بالا برده است. بعد از اینکه به مدت سه سال آمار جرائم در این کشور روند رو به کاهشی را طی می کرد اما در سال 2011 تحولی در این زمینه به وجود آمد.

در سراسر ایتالیا در سال گذشته 2.76 میلیون فقره جرم و تبهکاری وجود داشته است که بر این اساس آمار جرائم با رشد 5.4 درصدی نسبت به سال گذشته روبرو بوده است.

بر اساس اطلاعات وزارت کشور ایتالیا 4557 مورد تخلف در ازای هر 100 هزار نفر وجود داشته است. شهر میلان با 294،875 مورد جنایت بیشترین میزان جرائم را در بین شهرهای ایتالیا داشته است که برابر است با 7360 مورد جرم در ازای هر 100 هزار نفر. شهرهای ریمینی، بولونیا، تورین،رم و گنوا در نوبتهای بعدی شهرهای دارای بیشترین میزان جرائم در ایتالیا قرار دارند.

این روزنامه سوئیسی در ادامه گزارش خود نوشت: در سال 2011 بخصوص آمار دزدی از آپارتمانها و جیب بری ها به شدت در ایتالیا بالا رفته است. در سال 2011 حدود 204 هزار دزدی از آپارتمانها در این کشور وجود داشته است که 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. جیب بری ها نیز در این کشور با رشد 16 درصدی به 134هزار مورد رسیده است.

کارشناسان علت افزایش میزان جرائم در ایتالیا را به بحران روزافزون در این کشور مربوط می دانند. روز به روز جوانان بیشتری از بازار کار محروم می شوند. اکثر جرائم در این کشور توسط مردان بین 15 تا 25 سال انجام می شود. این در حالی است که تلاشهای پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرائم به دلیل سیاستهای ریاضتی و نبود زیرساخت های لازم ضعیف شده است.