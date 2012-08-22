  1. فرهنگ و ادب
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مناطق زلزله‌زده حاضر می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مناطق زلزله‌زده حاضر می‌شود

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمعه سوم شهریورماه از مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی بازدید می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارشاد در نظر دارد از مناطق فرهنگی چون کتابخانه‌ها، مساجد، فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ و ... که به دلیل زلزله اخیر آذربایجان شرقی دچار آسیب شده‌اند، بازدید به عمل آورد و از نظرات کارشناسان درباره میزان خسارات وارده به آنها مطلع شود.

وی همچنین در نظر دارد پس از مشخص شدن میزان خسارتی که به مراکز فرهنگی وارد شده دستورات لازم برای تخصیص بودجه و بازسازی را صادر کند.

سیدمحمد حسینی که جمعه سوم شهریورماه در آذربایجان شرقی حضور خواهد داشت در نمازجمعه این استان نیز شرکت کرده و به عنوان سخنران پیش از خطبه‌ها به ایراد سخن می‌پردازد.

هیئتی از کارشناسان و دست‌اندرکاران فرهنگی وزیر ارشاد را در این سفر همراهی می‌کنند که رضا حمیدی مشاور و مسئول برنامه‌ها و پیگیری‌های ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله این افراد است.

کد مطلب 1678100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها