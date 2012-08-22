به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارشاد در نظر دارد از مناطق فرهنگی چون کتابخانه‌ها، مساجد، فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ و ... که به دلیل زلزله اخیر آذربایجان شرقی دچار آسیب شده‌اند، بازدید به عمل آورد و از نظرات کارشناسان درباره میزان خسارات وارده به آنها مطلع شود.

وی همچنین در نظر دارد پس از مشخص شدن میزان خسارتی که به مراکز فرهنگی وارد شده دستورات لازم برای تخصیص بودجه و بازسازی را صادر کند.

سیدمحمد حسینی که جمعه سوم شهریورماه در آذربایجان شرقی حضور خواهد داشت در نمازجمعه این استان نیز شرکت کرده و به عنوان سخنران پیش از خطبه‌ها به ایراد سخن می‌پردازد.

هیئتی از کارشناسان و دست‌اندرکاران فرهنگی وزیر ارشاد را در این سفر همراهی می‌کنند که رضا حمیدی مشاور و مسئول برنامه‌ها و پیگیری‌های ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله این افراد است.