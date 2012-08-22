بازنگری و تبیین 78 رشته در دانشگاه هنر اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر فرهنگ مظفر با بیان اینکه عملیات بازنگری و تبیین 60 رشته دیگر نیز شروع شده اظهار داشت: مجموعه‌ای متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان و دیگر دانشگاه‌ها این وظیفه را بر عهده دارند.

وی افزود: در بحث تبیین، برخی از رشته‌ها به گرایش‌های مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند اما در عین حال رشته‌های جدیدی مانند انسان‌شناسی هنر، فرهنگ هنر و هنر کودکان نیز اضافه شده‌ است.

رئیس دانشگاه هنر اصفهان درباره ظرفیت این دانشگاه در سال جاری، گفت: با توجه به ظرفیت اعلام شده از سوی سازمان سنجش در مقطع کارشناسی در هر رشته 20 دانشجوی روزانه و پنج دانشجوی شبانه، در مقطع کارشناسی ارشد در هر رشته 12 دانشجوی روزانه و سه دانشجوی شبانه و در مقطع دکتری نیز پنج دانشجوی روزانه و دو دانشجوی شبانه پذیرفته می‌شوند.