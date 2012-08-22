ضعف خدمات بیمه پایه در حوزه دندانپزشکی بر دوش بیمه تکمیلی است

محمدمهدی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت ارائه خدمات دندانپزشکی در سازمانهای بیمه گر با بیان اینکه ارائه این خدمات جزئی از تعهدات دولتهاست که از بدو تولد فرد آغاز می شود، گفت: با تولد فرد ارائه خدمات دندانپزشکی نیز مانند سایر خدمات اولیه پزشکی در تعهد دولتها است و این خدمات را باید از بدو تولد ارائه دهند.

وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری در این حوزه افزود: اساسا نباید با بی توجهی به بهداشت و سلامت دندانها اجازه دهیم وضعیت دندانها در شرایطی نامناسب قرار بگیرد و درمان آن نیازمند هزینه ای گزاف باشد.



باباخانی با اشاره به اینکه بسته خدمات دندانپزشکی جزء خدمات لوکس محسوب می شود، تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا سازمانهای بیمه گر خدمات پایه دندانپزشکی را متقبل نمی شود و فقط خدمات عمومی در تعهد سازمانهای بیمه گر است و سایر خدمات را بیمه تکمیلی می پردازد.



وی افزود: بیمه تکمیلی مخصوص تعهداتی است که در بیمه پایه جای ندارد.



باباخانی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون بیمه های تکمیلی جور بیمه های پایه را می کشند، گفت: یکی از دلایل این امر می تواند این موضوع باشد که بیمه های پایه نتوانستند از لحاظ کمی نیاز مردم را برآورده کنند.



مدیر درمان تامین اجتماعی در عین حال تاکید کرد: البته به علت هزینه بالای خدمات دندانپزشکی، خدمات تخصصی تر حتما باید در بیمه تکمیلی قرار بگیرند.



وی یادآور شد: خدماتی که در بیمه تکمیلی ارائه می شود، برای درمانهای تخصصی و جراحهیای سنگین و پرهزینه است.

