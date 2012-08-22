خواندنی سایتهای اینترنتی؛

جنجال تازه بر سر آب سنگین/ممنوعیت بازیگرشبیه رئیس جمهور//تعلیق بخشی از تحریم ها وممنوعیت پخش ترانه فرهاد

به گزارش خبرنگار مهر، "خواندنی‌های سایت‌های اینترنتی" عنوان ستون جدیدی در خبرگزاری مهر است که به تازه ترین اخبار وموضع گیری سایت ها، خبرگزاری ها، سایت های روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی می پردازد. تلاش بر این است که مطالب انتخاب شده حاوی اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... باشد و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای همه آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است.

جنجال تازه غرب بر سر راکتور آب سنگین اراک، کشتی جاسوسی نیروی دریایی آلمان در سواحل سوریه،تعلیق بخشی از تحریم های آمریکا،تبعات ناامنی در سوریه دامن ترکیه را گرفت،باهنر و استضاح رئیس جمهور، شبکه جدید فارسی زبان ضد ایرانی، اعترافات جالب یک تروریست سوری، خودداری هفت افسر تیپ گارد ملی عربستان از برخورد با مردم معترض، رابطه قرضاوی با موساد بروایت همسر سابق قرضاوی، ماجرای ممنوع الکاری محمود بصیری به دلیل شباهت به رئیس جمهور، منع صدا و سیما از پخش ترانه های «فرهاد »، افزوده شدن ناطق نوری و حسن روحانی به گزینه‌های احتمالی جبهه مردمی اصلاحات، نمایش عملیات خرابکاری آمریکایی ها در داخل خاک ایران و در برنامه فضایی کشورمان، بهانه انتخابات به عنوان بستری جهت شبکه سازی جدی اجتماعی و احیای تشکیلات اصلاح طلبان، انتشار کتاب جدیدی درباره ایران هسته ای در غرب که توسط دیوید پاتریکاراکوس نویسنده و روزنامه‌نویس فایننشال تایمز، گاردین و مجله نقد و بررسی کتاب لندن منتشر شده برخی عناوین این شماره (یکم شهریور ماه 1391)است:

جام نیوز

*افشای کمک های اطلاعاتی و جاسوسی غربی ها به شورشیان سوری ؛«یک کشتی جاسوسی نیروی دریایی آلمان در سواحل سوریه در تردد است تا به شورشیان این کشور اطلاعات لازم را برساند. سرویس اطلاعاتی بریتانیا نیز از پایگاه قبرس در این زمینه فعال است.» سایت رادیو فردا امروز نوشت: «روزنامه آلمانی «بیلد ام زونتاگ» در گزارشی نوشته است، یک کشتی جاسوسی نیروی دریایی آلمان که در سواحل سوریه لنگر انداخته است، می تواند تمام تحرکات نظامی و مکالمات انجام شده تا عمق ۶۰۰کیلومتری در درون خاک این کشور را ضبط و شنود کند.»بر اساس این گزارش؛این کشتی که به نوشته روزنامه «بیلد» از پیشرفته ترین در نوع خود است، تازه ترین ابزارها و دستگاه های جاسوسی دنیا را در اختیار دارد.کشتی یاد شده متعلق به «بوندس ناخریشتن دینست» یکی از نهادهای اطلاعاتی مهم فدرال آلمان است .

*خودکشی کارگردان بزرگ هالیوود؛ تونی اسکات ؛ "تونی اسکات" 68 ساله کارگردان سرشناس هالیوود، یکشنبه شب با پریدن از پلی در شهر لس آنجلس آمریکا به داخل آب خودکشی کرد.

تابناک

*آمریکا بخشی از تحریم‌های ایران را معلق کرد. وزارت دارایی آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت این وزارتخانه، بخشی از تحریم‌های مصوب علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق به درخواست چهارده نماینده کنگره و سازمان‌های ایرانیان در آمریکا صورت گرفته است.تحریم یک کشور به عنوان یکی از غیر انسانی‌ترین سیاستی است که مجموعه‌ای از کشور‌ها می‌توانند با اجماع بر موضع حتی باطل خود، علیه هر کشوری اعمال کنند و همه موازین بشر دوستانه را زیر پا بگذارند. در واقع هیچ گاه تحریم با مسائل بشردوستانه یکجا گرد هم نمی‌آید. به گزارش «تابناک»، آمریکایی‌ها که علیه ایران تحریم‌های متعددی را اعمال کرده‌اند و در ارتباط با ایران به موازین مخالف بشر دوستی متوسل شده‌اند، در بیانه‌ای اعلام کرده‌اند، بخشی از تحریم‌های مالی علیه ایران را به مدت ۴۵روز معلق می‌کنند تا انجمن‌های خیریه و نهادهای غیر دولتی در آمریکا، بتوانند کمک‌های مالی خود را به زلزله زدگان آذربایجان شرقی برسانند.

وطن امروز

*تبعات ناامنی در سوریه دامن آنکارا را گرفت . رسانه‌های ترکیه گزارش دادند:9 تن در اثر انفجار یک بمب در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. به گزارش آسوشیتدپرس، در اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک مرکز پلیس 9 تن کشته شدند. در این انفجار ده‌ها تن نیز زخمی شدند. گفته می‌شود چند افسر پلیس در میان زخمی‌شدگان هستند. این انفجار در شهر غازی عینتاب در جنوب شرقی ترکیه و در نزدیکی مرز این کشور با سوریه روی داد.

*تظاهرات مخالفان جنگ با ایران مقابل منزل باراک: جمعی از فعالان سیاسی مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، مقابل منزل وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تظاهرات و اعلام کردند جبهه مردمی آمادگی چنین جنگی را ندارد. روزنامه اعتماد:

*باهنر گفته است: مجلس اگر بخواهد با رییس‌جمهور برخورد کند باید عدم کفایتش را مطرح کند یا استیضاح کند. استیضاح کردن مثل طلاق است. در اسلام طلاق حلال است اما می‌گویند تا آنجایی که می‌توانی از این اهرم استفاده نکن. در یک خانواده طلاق وقتی رخ می دهد که دیگر هیچ راهی وجود نداشته باشد والا اگر قرار باشد به هر بهانه‌یی از اهرم طلاق استفاده شود به نظر من هیچ زن و شوهری 24 ساعت هم نمی‌توانند با هم زندگی کنند...من بعد از انتخابات گفتم این وزرایی که من می‌بینم پنج شش نفر آنها رای نمی‌آورند چون نبض مجلس دست ماست، نگفتم آنها را می‌اندازیم....دو روز بعد آقا فرمودند که خیلی از وزرا را نیندازید. این حکم ارشادی آقا بود. من صحن علنی مجلس را می‌شناسم. برخی که به وزیر رای نمی‌دهند نمره او را صفر می‌دانند، برخی پنج و برخی 5/9 . آن کسی که به وزیر پیشنهادی نمره 5/9 می‌دهد اگر من بگویم رای بده رای می‌دهد. نظر آقا مولوی نبود اما نظر ارشادی ایشان خیلی روی نظر کارشناسی نماینده‌ها اثر دارد.نظر کارشناسی مقام معظم رهبری حتما از نظر کارشناسی رییس مجلس و بسیاری افراد دیگر مهم‌تر است...احمدی نژاد چون به مشایی اعتقاد دارد و از نفرین او می‌ترسد. وامدار او نیست ولی ما اعتقادی به مشایی نداریم....یعنی حرف‌های مشایی برایش مهم است، فکر می‌کند مشایی بهتر از خودش می‌فهمد، مشایی را نسبت به خدا بنده‌تر می‌داند....من به مرجع تقلیدم اعتقاد دارم. آقای احمدی‌نژاد به کارهای آقای مشایی باور دینی دارد. اگر همه بگویند حد مشایی این نیست که احمدی‌نژاد از او تبعیت کند اعتقاد احمدی‌نژاد نمی‌گذارد که از او تبعیت نکند.

باشگاه خبرنگاران جوان

*شبکه جدید فارسی زبان ضد ایرانی با محوریت "عامل موساد و بازیچه مدحی" می‌آید.بعد از شکستهای پیاپی استکبار جهانی و رژیم اشغالگر قدس بر علیه جمهوری اسلامی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در جنگ نرم بر ضد جمهوری اسلامی اینبار سعی دارد گروهکهای مخالف جمهوری اسلامی را که جهت کسب قدرت دشمنی و کینه عمیقی با یکدیگر دارند را گرد هم آورده و با تاسیس شبکه ای ماهواره ای با پیوند میان فتنه گران اصلاحطلب و مزدوران ملکه در شبکه فارسی بی بی سی و سالخوردگان صدای آمریکا به ریاست عامل شناخته شده موساد شبکه فارسی زبانی به نام رها راه اندازی کند.به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، یکی از چهره های شناخته شده این شبکه تازه تاسیس علی‌اصغر رمضانپور معاون وزیر ارشاد در دولت اصلاحات است که در بی بی سی فارسی به عنوان کارشناس و دبیر یکی از سرویسها مشغول به مزدوری بوده هم اکنون با سرمایه گذاری امیرحسین جهانشاهی عامل سازمان جاسوسی رژیم اشغالگر قدس در شبکه تلویزیونی فارسی رها با عنوان مدیر و سردبیر ارشد مشغول به کار شده است و احمد رفعت کارشناس و خبرنگار قدیمی صدای آمریکا بخش تفسیر خبر این شبکه را اداره خواهد نمود. با توجه به اینکه هزینه های راه اندازی و اداره شبکه های ماهواره ای بالغ بر میلیونها دلار میشود در سایت این شبکه صهیونیستی ادعا شده است بدون وابستگی به هیچ دولتی و حتی بدون پخش هیچ آگهی تبلیغاتی فقط با سرمایه گزاری امیرحسین جهانشاهی (وابسته مستقیم به سرویس های جاسوسی) اداره خواهد شد و اشاره ای به منبع درآمد میلیاردی موسس این شبکه نشده است. نام امیرحسین جهانشاهی چندی قبل در پروژه نفوذ سردار مدحی در میان ضد انقلاب شنیده ایم این عامل تابلو دار مزدور چندی قبل نیز به دستور رئیسانش در موساد جهت بهره برداری از موج مرده فتنه گران سبز مامور سازماندهی و جذب روزنامه نگاران زنجیره ای فراری در خبرگزاری به نام موج سبز نموده است.

*دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات از افزوده شدن ناطق نوری و حسن روحانی به گزینه‌های احتمالی جبهه مردمی اصلاحات برای انتخابات 92 خبر داد.محمد زارع‌فومنی در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران با اشاره به شایعه حمایت وی از نامزدی مشایی در انتخابات گفت: جبهه مردمی اصلاحات تاکنون از هیچ کاندیدایی حمایت نکرده است، بلکه با معرفی کاندیدهایی مشخص در شورای راهبردی درحال بررسی شرایط است.وی تصریح کرد: ما از ورود مشایی به عرصه انتخابات حمایت نکردیم، بلکه حضور ایشان را موجب داغ شدن تنور انتخابات دانستیم.

* روزنامه وابسته به طیف اصلاح طلب‌ها در شماره امروز خود ویژه نامه کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری را چاپ کرد.روزنامه آرمان در صفحه اول ویژه نامه خود به مناسبت معرفی هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری اتی با تیتر بزرگ نوشت:"حتی منتقدان هم می‌دانند کلید حل مشکلات کشور دست هاشمی است.

کیهان:

* عربستان سعودی می خواهد ترکیه را به عاقبت شوم پاکستان دچار کند .همزمان با حمله القاعده به یک پایگاه هوایی در پاکستان یک روزنامه چاپ ترکیه هشدار داد: سرنوشت پاکستان در انتظار ترکیه است.چند روز پیش شماری از نیروهای القاعده به پایگاه هوایی مینهاس در استان پنجاب حمله کردند. این پایگاه یکی از مراکز مهم پژوهش های توسعه نیروی هوایی پاکستان در زمینه تولید جنگنده «JF-17» به شمار می رود.همزمان روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه در مقاله ای به انتقاد از حمایت های دولت آنکارا نسبت به گروه های مسلح و تروریستی در سوریه پرداخت .

*دیوانه ایم اما خل و چل نیستیم که به ایران حمله کنیم! عضو سابق پارلمان رژیم صهیونیستی هیاهوی هفته های اخیر نخست وزیر و وزیر دفاع این رژیم را هارت و پورت ارزیابی کرد و نوشت آنها شاید دیوانه باشند اما مشنگ نیستند که با ایران درگیر شوند.به گزارش گویانیوز، اوری آونری که از روزنامه نگاران باسابقه صهیونیست به شمار می رود، در تحلیل خود خاطرنشان کرده است: اوباما هارت و پورت می کند. این را پیش از این هم گفته بودم و دوباره تکرار می کنم، حتی پس از یاوه گوئی های بی پایان در این باره در مورد هیچ جنگی پیش از آن که رخ دهد، این قدر صحبت نشده است. اگر به سبک فیلم های قدیمی بگوئیم: «اگر می خواهی شلیک کنی، شلیک کن، حرف نزن».وی در این مقاله که با عنوان دیوانه یا مشنگ؟ (Mad or Crazy?) منتشر شده می افزاید: نتانیاهو گمان می برد چرچیل دوران است اما تا آنجا که من به خاطر دارم چرچیل هرگز هنگام رسیدن به قدرت نگفته بود که «من مسئولیت شکست آینده را به گردن می گیرم.»

فارس:

انتشار اعترافات جالب یک تروریست سوری ؛ "ولید محمد" از تروریست‌های سوری در بازجویی‌های خود اعتراف کرد، شورشیان با اسلحه‌های وارد شده از مرز ترکیه مراکز امنیتی، پلیس و ارتشی را به آتش می‌کشیدند. به گزارش فارس، برخی بازیگران منطقه‌ای از بدو تحولات سوریه سعی کردند با اعزام تروریست ‌ها سوریه را ناامن کنند و در این وسط با قربانی کردن مردم و ایجاد رعب و وحشت، آنها را علیه نظام و شخص بشار اسد تحریک کنند.

سایت بصیرت

* ظاهراً هرچه نشانه‌های شکست تروریست‌های وارداتی به سوریه آشکارتر می‌شود و ارتش سوریه، حلقه فشار را بر این گروه‌ها بیشتر می‌کند، لحن حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای این تروریست‌ها نیز شدیدتر و تهدیدها علیه دولت سوریه، صریح‌تر و علنی‌تر می‌شود، به‌گونه‌ای که بنا بر گفته نشریه رویترز، رئیس‌جمهور آمریکا آشکارا سوریه را به حمله نظامی تهدید می‌کند! و بهانه این تهدید آشکار را نیز چنین بیان می‌کند که؛ «اگر بشار اسد از خط قرمز عبور کند و از سلاح‌های نامتعارف علیه تروریست‌ها استفاده کند، با پیامدهای زیادی روبه‌رو می‌شود...» البته روسیه و چین به‌شدت به این تهدید اوباما اعتراض کردند و نسبت به هر گونه اقدام یک‌جانبه آمریکا علیه سوریه هشدار دادند. تهدید اوباما علیه سوریه، با این توجیه که اگر سوریه علیه تروریست‌ها از سلاح‌ شیمیایی استفاده کند، حرفی بی‌ربط و غیرمنطقی است؛ چراکه آن هنگام که تروریست‌ها تا قلب دمشق پیش آمده بودند، دولت سوریه حتی در حرف، تروریست‌ها را تهدید به حمله شیمیایی نکرد، چه برسد به حالا که دولت سوریه دست برتر را در جنگ علیه تروریست‌ها داراست.

* سخنگوی شورای یک‌نفره راه سبز دست به دامن بان‌کی‌مون شد! سخنگوی شورای یک‌نفره «راه سبز امید» که از پیروان داخلی جنبشی که آن را مدنی می‌خواند، نا‌امید شده، دست به دامن اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد شده است. «اردشیر امیرارجمند» در نامه‌ای خطاب به بان‌کی‌مون، از وی خواسته است که از فرصت اجلاس کشورهای عدم تعهد برای دیدار با کروبی و موسوی و زهرا رهنورد استفاده کند! وی در این نامه بدون توجه به اختلاف‌افکنی‌ها و فتنه‌انگیزی‌های این سه عنصر بازیچه دست رژیم مجعول صهیونیستی، حصر خانگی این سه را غیرقانونی خواند و خواستار پا در میانی سازمان ملل برای آزادی سران فتنه شد. وی همچنین در این نامه خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی اعم از برانداز و فتنه‌گر و‌... شده است! وی در پایان از دبیر‌کل سازمان ملل که طرفداری‌اش از آمریکا و رژیم منحوس اسرائیل بر کسی پوشیده نیست، خواسته است تا تمامی تلاش خویش را برای تنش‌زدایی در پرونده‌ هسته‌ای ایران به‌کار گیرد. گفتنی است مخالفان جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز به بهانه «تنش‌زدایی» با پیش کشیدن گفت‌و‌گو و راه‌حل مسالمت‌آمیز تلاش می‌کردند که ایران از حقوق اساسی خود در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمنان عقب‌نشینی کند. به هر روی، نامه عوام‌فریبانه امیرارجمند بیش از هرچیز، نشان‌دهنده استیصال وی و همراهانش در میان ضدانقلاب خارج‌نشین است.

* براساس نظرسنجی بخش عبری‌زبان روزنامه صهیونیستی «هاآرتص»، 60 درصد پرسش‌شوندگان صهیونیست، از ادامه نخست‌وزیری «نتانیاهو» ابراز نارضایتی کرده و تنها 31 درصد به حمایت از عملکرد وی پرداخته‌اند. در میان وزرای «نتانیاهو» نیز «یوال اشتینیتز» وزیر دارایی این رژیم، با کسب 67 درصد مخالفت‌ها، دلایل چرخش معنادار افکار عمومی این رژیم از کابینه نتانیاهو را به‌خوبی تبیین نموده است.

* به‌تازگی رواج چشمگیر گالری‌های پوشاک زیرزمینی که به‌طور تخصصی به طراحی مانتوهای نامناسب و خلاف شئونات اسلامی می‌پردازند، در تهران به‌شدت رو به فزونی گذاشته است. اصولاً یکی از راه‌های گسترش این‌گونه مانتوهای ناهنجار، همین گالری‌های زیرزمینی است که در تمام نقاط شهر، به‌ویژه مناطق مرکزی و شمالی تهران برگزار می‌شود. کشف چنین مراکزی بسیار آسان است؛ اما ظاهراً از دید مراکز امنیتی دور مانده است!

* عبدالله نوری، جزئیات بیشتری را از تشکیل اتاقک فکر مورد نظر خود بیان کرد. وی در دیدار با جمعی از دانشجویان تفکر خود با بیان اینکه تشکیل این اتاق فکر در راستای بحث انتخابات ریاست‌جمهوری نیست، گفت: پیشنهاد اتاق فکر برای خروج اصلاح‌طلبان و سبزها از حالت یأس بوده است. نوری در ادامه با انتقاد از وضعیت بی‌عملی اصلاح‌طلبان افزود: اصلاح‌طلبان نباید بی‌عملی خود را گردن حاکمیت بیندازند.

روزنامه جمهوری اسلامی

* هفت افسر تیپ گارد ملی عربستان به دلیل خودداری از برخورد با مردم معترض، بازداشت شدند. منابع آگاه در شهر ریاض پایتخت عربستان از نشانه‌های بروز شکاف در گارد ملی این کشور و سرپیچی گروهی از نیروهای این گارد از سرکوب نمازگزاران خبر دادند.

*افشای رابطه قرضاوی با موساد ؛ همسر سابق شیخ یوسف قرضاوی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان، با شکستن سکوت خود فاش کرد که همکاری قرضاوی با سازمان اطلاعات و جاسوسی رژیم صهیونیستی "موساد" علت طلاق گرفتنش از قرضاوی بوده است.

مشرق

*خرابکاری در برنامه فضایی ایران : سریال لورج (Leverage) در فصل جدید خود به نمایش عملیات خرابکاری آمریکایی ها در داخل خاک ایران و در برنامه فضایی کشورمان پرداخت. این سریال داستان رابین هودهای قرن جدید است ، افرادی که به سراغ ثروتمندانی می روند که از راههای مشروع پولهای نامشروع بدست آورده اند.کار شخصیت های اصلی این سریال این است که از کسانی محافظت کنند که قانون نمی تواند کاری برایشان کند.در فصل پنجم این سریال که به تازگی و در روزهای گذشته پخش شد افراد این گروه در حال انفجار موشک ماهواره بر ایرانی که از نزدیکی تهران در حال پرتاب است نمایش داده شدند.

محدوده

*نوری: نوری در دیدار با جمعی از دانشجویان با بیان اینکه تشکیل این اتاق فکر در راستای بحث انتخابات ریاست جمهوری نیست،گفته است:پیشنهاد اتاق فکر برای خروج اصلاح طلبان و سبزها از حالت یاس بوده است.وی همچنین با بیان اینکه تاکنون این اتاق فکر شکل اجرایی پیدا نکرده ،اظهار داشته است:ازآنجایی که این پیشنهاد را بنده مطرح کردم این تلقی بوجود آمده است که این پیشنهاد ناظر به کاندیدا شدن من در انتخابات اتی ریاست جمهوری است و یا قرار است من محور آن باشم.نوری در ادامه با انتقاد از وضعیت بی عملی اصلاح طلبان گفته است:اصلاح طلبان نباید بی عملی خود را گردن حاکمیت بیندازند.وی در بخش دیگری از سخنان خود از برخی رفتارهای افراطی در بدنه فرقه سبز تاکید کرده و گفته است:باید بتوان فضای تندروی را به نفع جریان اصلاحات کنترل کرد.

خبر آنلاین

*علی سعیدلو در گفت و گو با خبرآنلاین، درباره احتمال نامزدی اش در انتخابات سال آینده گفت: درآن زمان، هرجا، هرکاری که روی زمین مانده باشد می‌کنیم. وی همچنین درپاسخ به این سوال که بعد از دولت کجا خواهد رفت گفت: ما جزء دولت هستیم دیگر. کار که در این مملکت زیاد است؛ آنقدر شهر و روستا هست که بسازیم.

* دادگاه، صداوسیما را از پخش ترانه های «فرهاد » منع کرد. در پی طرح دعوی از سوی خانواده مرحوم «فرهاد مهراد» در مجتمع قضایی شهید صدر تهران ،شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی این مجتمع دستور موقت مبنی بر منع پخش آثار «فرهاد» از کلیه کانال‌های رادیو و تلویزیون صداوسیما را صادر کرد.

روزنامه تهران امروز:

*نخستین شماره روزنامه «مغرب» یا همان روزنامه «فرهنگ آشتی» سابق روز گذشته منتشر شد. به رغم تلاش مسئولان این روزنامه برای مستقل نشان دادن مشی آن ولی ترکیب تحریریه که عموماً اعضای تحریریه روزنامه های اصلاح طلب هستند و همچنین مطالب و یادداشت هایی که در آن منتشر شد به خوبی نماینگر مشی سیاسی این روزنامه است. جالب آنکه در شماره دیروز این روزنامه دو نفر از اعضای حزب منحله مشارکت یادداشت داشتند. در صفحه سیاسی این روزنامه نیز طی گزارشی ضمن تاکید برچند پارگی اصولگرایان بر وحدت و انسجام اصلاح طلبان برای نامزدی مهر علیزاده تاکید شد.

ندای انقلاب

* در حالیکه قریب به ۱۰ماه تا موعد تقریبی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده برخی افراد با سواستفاده از منابع دولتی به دنبال جذب فعالان رسانه ای برآمده اند. بر اساس اخبار رسیده به ندای انقلاب، طی هفته های اخیر حقوق و مزایای خبرنگاران رسانه های نزدیک به کاندیداهای احتمالی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری افزایش قابل توجهی یافته است. در حالیکه گفته می شود حقوق خبرنگاران در دو روزنامه صبح نزدیک به یک کاندیدای احتمالی قریب به ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرده و برخی اخبار حکایت از تلاش تیم رسانه ای حامی وی، برای راه اندازی یک خبرگزاری و یا اجاره یکی از خبرگزاری های فعلی ایران دارد، در جبهه رقیب نیز حقوق و مزایای خبرنگاران روزنامه ی وابسته به سازمانی حمایتی، که وظیفه اصلی آن حمایت از طبقات کارگر و کارمند است، تا سقف ۵۰۰هزار تومان افزایش یافته است. این در حالیست که موسسه «الف» به عنوان صاحب امتیاز این نشریه بدنبال به کارگیری برخی فعالان رسانه ای «خانه نشین» (برخی روزنامه نگاران حامی فتنه ۸۸) است.

ایران هسته ای

* نماینده امریکا در مذاکرات هسته ای با ایران پس از مسکو به پکن رفت و هم اکنون در لندن به سر می برد.گزارش های موجود حکایت از آن دارد که وندی شرمن معاون سیاسی وزیر خارجه امریکا و مسئول پرونده ایران در دولت باراک اوباما که هفته گذشته به مسکو رفته بود، پس از آن سفری هم به پکن داشته و روز سه شنبه 31 مرداد (21 اوت) وارد لندن شده است.حدس زده می شود که مهم ترین دستور کار شرمن در این مذاکرات تلاش برای نهایی کردن یک متن پیشنهادی جدید به ایران باشد که عملا نسخه بازنویسی شده پیشنهاد بغداد محسوب می شود.وندی شرمن در لندن در گفت وگویی با روزنامه الشرق الاوسط شرکت کرده و در این گفت وگو آخرین دیدگاه های خود درباره برنامه هسته ای ایران را شرح داده است.وی در این گفت وگو که روز 31 مرداد منتشر شده، درباره نتیجه مذاکرات اخیر با ایران می گوید: «مذاکرات 1+5 ایران، تلاشی بیهوده نبود، بلکه در زمینه شناخت مواضع طرف دیگر، پیشرفت هایی کسب کردیم».

*برخی شواهد نشان دهنده آن است که کشورهای غربی با سرعتی قابل توجه در حال تمرکز روی فعالیت راکتور آب سنگین در اراک هستند و همین احتمالا باعث کمرنگ شدن بحث ها درباره تاسیسات غنی سازی ایران در فردو و نطنز خواهد شد.هفته گذشته منابع غربی خبر دادند دادستان های آلمانی یک آلمانی و 3 نفر دیگر با تابعیت دوگانه ایرانی -آلمانی را به خاطر مظنون بودن به این افراد به فراهم کردن قطعات مورد نیاز برای ساخت راکتور هسته ای اراک در ایران، بازداشت کرده است.با این وجود می توان حدس زد که اراک به زودی در تحلیل های امنیتی غرب جای فردو و نطنز را خواهد گرفت و یک بار دیگر معادله راهبردی برنامه هسته ای ایران تحت تاثیر مولفه های فنی تغییر می کند.

فارس:

*سیدناصر حسینی‌پور نویسنده کتاب پایی که جا ماند، گفت: فکر نمی‌کردم بعد از شش ماه کتاب به چاپ بیست و یکم برسد. فکر می‌کردم نهایتا طی دو سال به چاپ سوم برسد. نظر خیلی‌ها را در وبلاگ شخصی‌ام «اینجا سیدناصر حسینی‌پور می‌نویسد» را خوانده‌ام. نظراتی که خستگی اسارت و نوشتن را از تن من زدود هر چند بیشتر این نظرات شخصی هستند اما خیلی از این نقطه نظرات را می‌توان خواند.استقبال از کتاب‌های این چنینی نشان می‌دهد که مردم هنوز هم بعد از گذشت 20 سال از جنگ، به موضوع ادبیات مقاومت علاقه بسیاری دارند. من در این کتاب تلاش کردم از بچگی‌ام فرار نکنم، رو راست باشم و بعنوان یک نوجوان شانزده ساله هر جایی که کم آورده‌ام آن را به طور صریح و با صداقت بیان کرده‌ام.آقای سرهنگی برای انتشار این کتاب به یاسوج سفر کرد. وقتی کتاب را خواند به یاسوج آمد. به نظر من نام مرتضی سرهنگی و ادبیات مقاومت به یکدیگر گره خورده‌اند. نمی‌شود به ادبیات مقاومت ایران نگاه کرد و نام مرتضی سرهنگی را در آن ندید. علاقه‌ای که به این آدم دارم به خاطر 611 کتابی است که در حوزه ادبیات مقاومت با همت و مدیریت خوب وی منتشر شده است. سرهنگی کتاب من را پیش از انتشار 4 بار خواند و در مورد آن نظر داد که مثلا در مورد برخی شخصیت‌ها بیشتر توضیح بدهم یا اینکه پانوشتی در مورد فلان حادثه یا شخصیت بنویسم. من از نقطه نظرات عالمانه ایشان بهره بردم. مقام معظم رهبری در مورد مرتضی سرهنگی می‌گوید: شاعران در گذشته در وصف صاحبان زر و زور و تزویر شعر می‌سرودند اما اگر من شاعر بودم قصیده‌ای در وصف آقای سرهنگی و بهبودی می‌ساختم. این سخنان رهبری جایگاه ویژه او را در ادبیات مقاومت می‌شناساند. از دو فصل ابتدایی کتابم قرار است فیلم ساخته شود؛بقیه بخش‌های کتاب هم سریال می‌شود.

حدید نیوز

* تئوریسین اصلاحات نقشه اصلاح طلبان برای انتخابات 92 را افشا کرد.جدیدترین اظهارات سعید حجاریان از تئوریسین های جریان اصلاحات را باید بی گمان خروجی تصمیمات استراتژیک اصلاح طلبان ارزیابی کرد. به گزارش حدید نیوز وی در گفتگو با یکی از روزنامه های دوم خردادی بخشی از سناریوی اصلاح طلبان در نحوه مواجهه با دولت و اصولگرایان را ظهور و بروز داد. حجاریان دراین گفتگو تلاش کرد تا با ناکارآمد خواندن دولت،اصولگرایان و سطوح بالاتر را به این ناکارآمدی سنجاق کرده و ضمن سفید نمایی فتنه گران این جریان را قربانی نگاه معقولانه آنان به صحنه سیاست و اجتماع القاء کند!. با بررسی دقیق تر گفتگوی سعید حجاریان می توان گفت که:۱- جریان اصلاحات به مقوله انتخابات به عنوان مقوله ای جهت سفید نمایی خود،ساده سازی فتنه ۸۸به یک سوء تفاهم نگریسته و تلاش دارد به بهانه حضور رفتارهای ضد دمکراتیک خود را به فراموشی بسپارد. ۲- اصلاح طلبان تلاش دارند از بهانه انتخابات به عنوان بستری جهت شبکه سازی جدی اجتماعی، احیای تشکیلات خود، هم یابی های استانی و...بهره برداری کنند. ۳- این جریان می کوشد تا از مسیر فعالیت های اجتماعی همچون امور عام المنفعه، فعالیت های مدنی و اجتماعی به احیای خود در سپهر اجتماعی بپردازد. ۴- اصلاح طلبان تلاش دارند نسبت اصولگرا- دولت را عملیاتی ساخته و اهدافی همچون: - گره زدن اصولگرایان به عملکرد دولت - مصروف ساختن توان اصولگرایان به نقد دولت - حذف آرام گفتمان سوم تیر - نشان دادن حمایت خود از مهره های اصولگرای نزدیک به خود را محقق سازند. ۵- این جریان با برجسته ساختن انتخابات ریاست جمهوری تلاش می کند انتخابات شوراها را به عنوان یک انتخابات زمینه ساز برای حضور آنان در حاکمیت،ذخیره سازد. بی شک این سناریوی اصلاح طلبان را باید در راستای تلاش برای ناکارآمد خواند گفتمان اصولگرایی همراه و همگام با سناریوی بازگشت به صحنه اجتماعی آنان ارزیابی کرد.

*"نشنال جئوگرافیک" هم وارد جنگ شد:*سایت نشنال جئوگرافیک در اقدامی ناشایست با پیروی از سیاست های دولت آمریکا با درج تصاویری از تروریست های سوریه به عرصه جنگ با مثلث مقاومت وارد شد. این رسانه که معمولا منعکس کننده فرهنگ ملت ها بوده و به شناسایی طبیعت سرتاسر جهان مبادرت می ورزید در این اقدام سوال برانگیز با درج مطلبی به عنوان گنجینه هایی زیر آتش ، اوج خصم ایالات متحده و غرب نسبت به سوریه را به نمایش می گذارد. در این گزارش تصویری نشنال جئوگرافیک با درج تصاویری از مکان های تاریخی سوریه ، جنگ را مسبب نابودی آنهاعنوان کرده است!

اشراف:

کتاب «ایران هسته‌ای: پیدایش یک کشور اتمی» منتشر می‌شود . انتشارات «تاوریس» (I. B. Tauris) کتابی را با عنوان «ایران هسته‌ای: پیدایش یک کشور اتمی» به قلم «دیوید پاتریکاراکوس» در تاریخ 13 نوامبر سال جاری میلادی روانه بازار خواهد کرد.دیوید پاتریکاراکوس یک نویسنده و روزنامه‌نویس است که تا به حال برای روزنامه‌های فایننشال تایمز، گاردین و همچنین مجله نقد و بررسی کتاب لندن مطلب نوشته است.

* با انتصاب شاهزاده «بندر بن سلطان» به نظر می‌رسد عربستان در حال تدارک کابینه جنگ است و برای درگیری‌های محتمل در منطقه آماده می‌شوند. از طرف دیگر با وخامت شورش داخلی در القطیف می‌توان پیش‌بینی کرد که سقوط حکومت سعودی بیش از پیش نزدیک می‌شود. اندیشکده «بلفر» در مقاله ای به قلم «دیوید ایگناتیوس»، عضو انجمن «فیشر» و پروژه «آینده دیپلماسی» می‌نویسد: با انتصاب شاهزاده «بندر بن سلطان» به عنوان فرمانده اطلاعات جدید عربستان سعودی، در این زمان که تنش با ایران افزایش یافته و مخالفت‌های داخلی اقلیت شیعه رو به رشد است، به نظر می‌رسد عربستان کابینه جنگ خود را تدارک می‌بیند.

نسیم

* 'رویترز' به نقل از اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد؛ میانگین قیمت هر گالن بنزین در بازار آمریکا با 2.3 سنت افزایش به بیش از 3.744 دلار رسیده است/ میزان ذخایر بنزین آمریکا به پائین‌ترین حد خود از سال 2008 میلادی رسیده است

* سردار موسی کمالی، جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با با «نسیم» : بر اساس قانون تسهیل ازدواج جوانان، حقوق سرباز متاهل دو برابر مجرد است ولی این موضوع بیشتر منوط به اعتبارات تخصیص داده شده دولت در این زمینه است.8 سال از تصویب این قانون می‌گذرد ولی دریغ از اعتبار برای اجرای این قانون... در حال حاضر گاهی برای یک سرباز450 تا 500 هزار تومان هزینه می‌شود. یک سربازی که متخصص قلب وعروق است حدود 100 هزار تومان حقوق در هر ماه می‌گیرد. 150 هزار تومان هزینه لباس و100 هزار تومان هم هزینه خوراک و بیمه برای آن در نظر گرفته می‌شود، هزینه‌های جانبی دیگری هم دارد که در مجموع برای آن 450 تومان لحاظ می‌شود. حقوق واقعی یک متخصص در کشور چند میلیون است که اگر بخواهیم در همین حد به این سرباز حقوق دهیم، دیگر اسم آن سربازی نیست ضمن اینکه دولت ونیروهای مسلح نیز توان پرداخت آن را ندارند

شبکه دولتی ایران:

* داستان شباهت با رییس جمهور، طنز بود یا واقعی؟ بازیگر سریال دهه هفتادی «آرایشگاه زیبا» در گفتگوی اخیرش به این نکته اشاره کرده که در جلسه افطار با رییس جمهور یکی از حاضران در جلسه درباره ممنوع الکاری وی از رییس جمهور پرسش کرده است. به گزارش شبکه ایران در حالی که محمود بصیری بازیگری که بیشتر از سینما در تلویزیون سابقه فعالیت داشته به تازگی در گفتگویی اعلام کرده به دلیل شباهتش با رییس جمهور کشورمان از بازیگری در سینما و تلویزیون محروم شده بد ندیدیم در ابتدا از علیرضا سجادپور رییس اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد پرسش کنیم. سجادپور گفت:از قول من بنویسید چنین ادعاهایی کاملا بی پایه و اساس است.

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