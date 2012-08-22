کنسرت چهارگاه موسیقی مهر در شهر اراک برگزار می شود

رضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این کنسرت در فرهنگسرای آیینه در ساعت 20 و سی دقیقه اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این گروه از ابتدای سال نیز اجراهای مختلف در شهر اراک داشته اند اضافه کرد: خواننده این کنسرت مرتضی فراهانی و سرپرستی گروه را نیز امیر کزازی مجد برعهده دارد.

گفتنی است در کنسرت چهارگاه موسیقی مهرحامد زری دوست نوازندگی سنتور، ابراهیم فراهانی سنتورباس، مجید محسنی تار، بهرنگ گودرزی تار، پدرام دانش فر بم تار، محمودرضا خدام تارباس، امین یساولی عود، بهزاد محسنی کمانچه، امیر کزازی نی و عماد فخاری سه تار را برعهده دارند.

مجید محسنی نیز تنظیم کلمات و آهنگسازی این مجموعه نیز برعهده بهزاد محسنی، امیر کزازی و عماد ابراهیمی غفاری بوده است.

