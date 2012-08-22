آخرین جزئیات حضور مقامات در اجلاس عدم تعهد/ افزایش تعداد سران حاضر در اجلاس

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران حضور بیش از 100 کشور در اجلاس تهران قطعی شده و حدود 40 کشور در سطح عالی به جمهوری اسلامی ایران سفر می کنند.

تاکنون از کره شمالی، حضور رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و چند تن از وزرای دیگر این کشور، از سوریه نخست وزیر، وزیر امورخارجه و قائم مقام وزیر خارجه این کشور، از عراق هم جلال طالبانی رئیس جمهور و در صورت عدم بهبود حال وی نوری مالکی نخست وزیر این کشور در اجلاس تهران شرکت می کنند.

حضور امیر کویت و قطر نیز به همراه وزیر خارجه امارات وهمچنین رئیس جمهور بولیوی و وزیر خارجه ونزوئلا تا کنون در اجلاس قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر همچنین حضور پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در اجلاس عدم تعهد در تهران به عنوان مهمان ویژه منتفی شده است.

عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه نیز به دلیل تداخل اجلاس عدم تعهد با حضور در یکی از برنامه های ملی ترکیه از حضور در اجلاس عذرخواهی کرده است.