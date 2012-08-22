به گزارش خبرنگار مهر مهدی غضنفری در حاشیه جلسه هیئت دولت درجمع خبرنگاران افزود : البته در روزهای نخست زلزله هم ارزاق عمومی و مقادیری برنج و کالاهای دیگر میان زلزله زدگان توزیع شد و آمادگی ارسال هرگونه ارزاق عمومی را داریم.

غضنفری افزود:در بحث تأمین تیر‌آهن، میلگرد و مصالح ساختمانی مناطق زلزله زده شمال غرب کشور همکاری خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این وزارتخانه چه برنامه ای برای معرفی ظرفیت های اقتصادی ایران به مدعوان شرکت کننده در اجلاس غیرمتعهدها دارد؟ گفت: کسانی که علاقمند به آشنایی با صنعت و معدن ایران باشند می توانند در تورهای بازدید از مراکز صنعتی شرکت کنند و تا حد امکان در بحث صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی تلاش خواهیم کرد.

غضنفری افزود : البته در این اجلاس ، امضای اسناد دو جانبه بسیار کم خواهد بود و بیشتر در این اجلاس به دنبال مشترک سازی اذهان و تفکرات شرکت کنندگان باید باشیم.

وی گفت: اجلاس غیرمتعهدها دکترین انزوای ایران را باطل و تحریم ها را رد می کند و برای مدتی نام ایران در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح خواهد بود.

غضنفری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا مدت طولانی است که در جلسات چهارشنبه های هیأت دولت حضور ندارید؟ افزود: از رئیس جمهور اجازه گرفتیم که به همراه چند وزیر اقتصادی روزهای چهارشنبه در بانک مرکزی جلسات خاصی در خصوص بحث ارز داشته باشیم و به همین سبب فرصت نبود این روز در حضور خبرنگاران باشیم