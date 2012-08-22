انفجار در دمشق و درگیری در المزه/پیشروی ارتش در حلب و تکذیب ادعای شورشیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده صبح امروز در دمشق منفجر شد. این انفجار به وسیله یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در محله "دمر" شهر دمشق به وقوع پیوست.

بر اثر این انفجار سه نفر کشته شدند. از سوی دیگر اطراف فرودگاه نظامی "المزه" شاهد درگیری و چندین انفجار بود.

تلویزیون سوریه نیز گزارش داد که یگانهای ویژه با گروه های تروریستی مسلح در شهرک "تقسیس" در حومه حماه درگیر شدند که بر اثر این درگیری شمار بسیاری از تروریستها بازداشت شدند.

شبکه تلویزیونی المنار نیز به نقل از یک مسئول امنیتی سوریه ادعای افراد مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه مبنی بر سیطره تروریستها بر دوسوم شهر حلب را تکذیب کرد.

این مقام امنیتی در ادامه گفت : تروریستها هیچ پیشرفتی را در شهر حلب حاصل نکرده اند، بلکه نیروهای ارتش سوریه روز به روز در حلب پیشروی می کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: ارتش سوریه مراکز گروه های مسلح در حلب را با هدف جلوگیری از ارسال سلاح به این منطقه گلوله باران می کند.