درآمد پزشکان مناسب نیست/ کمبود پرستار در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم روز پزشک در دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: تحت پوشش بیمه قرار گرفتن دستیاران تخصصی و رزیدنتها در مرحله اول و سپس کارورزان و انترنها، خبر خوش وزارت بهداشت به پزشکان در روز پزشک است.
وی ادامه داد: همچنین با گسترش برنامههای پزشک خانواده در شهرها، وضعیت پزشکان رو به بهبود خواهد گذاشت. متاسفانه درآمد پزشکان به علت عدم واقعی دیدن تعرفهها مناسب نیست و در برخی موارد با تاخیر پرداخت میشود و حقوق پزشکان در مناطق محروم بسیار پایین است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه ردیفی را در بودجه برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اختصاص داده بودند که در سال جاری به علت برخی سیاستهای انقباضی تقریبا حذف شد، افزود: با این وجود طرح پزشک خانواده میتواند کمک کند تا درآمد پزشکان ترمیم شود.
دستجردی گفت: همچنین هدیه دیگر وزارت بهداشت به پزشکان، ورود بدون آزمون چند هزار پزشک به دوره تخصصی پزشک خانواده است که پذیرش آنها از مهر ماه سال جاری آغاز میشود.
وی در ادامه از رونمایی 8 داروی بیوتکنولوژیک جدید و 8 کیت تشخیص آزمایشگاهی طی دو هفته اخیر خبر داد و افزود: البته امیدواریم بتوانیم قبل از برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد، جلسهای را با حضور رئیسجمهور برگزار و در آن این داروها را رونمایی کنیم.
به گفته وزیر بهداشت، این 8 دارو در درمان بیماریهای سرطان سینه، سرطان پروستات، سرطان ریه، آرتریت روماتوئید، نازایی و پاراتیروئید به کار میرود و ساختار بسیار پیچیدهای دارد.
دستجردی همچنین در جلسات طرحهای کلان ملی مصوب شده است تا 15 داروی جدید دیگر تا پایان سال جاری آماده بهرهبرداری و رونمایی شود.
وی همچنین از تکمیل شبکههای بهداشت روستایی در هفته دولت خبر داد و گفت: البته ممکن است به علت برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد، جشن تکمیل شبکههای بهداشت روستایی کمی دیرتر برگزار شود.
وزیر بهداشت درباره شبکههای بهداشت شهری نیز افزود: پس از تکمیل شبکههای بهداشت روستایی به سراغ تکمیل شبکههای بهداشت شهری خواهیم رفت. کمبودهایی در این زمینه وجود دارد، البته برخی از آنها فرسوده هستند و نیاز به جایگزینی دارند چرا که برخی از آنها بیش از 40 سال از عمرشان میگذرد.
دستجردی در پاسخ به پرسشی مبنی بر فرا رسیدن روز داروساز و پیگیری مطالبات حقوقی و صنفی داروسازان، گفت: داروسازان نقش بزرگی در نظام درمانی کشور دارند و برخی از آنها به صورت 24 ساعته در داروخانهها مشغول ارائه خدمات هستند اما متاسفانه بدهی سازمانهای بیمهگر آنها را با کاهش نقدینگی روبرو ساخته است.
وی ادامه داد: تعرفههای حق فنی در بخش دولتی نیز اعلام شده اما تعرفههای حق فنی داروخانهها در بخش خصوصی در دست رسیدگی است و امیدواریم بتوانیم خبر خوش اعلام تعرفههای حق فنی بخش خصوصی را در روز داروساز اعلام کنیم.
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعطیل شدن بخش پیوند اعضا در بیمارستان شریعتی به علت کمبود پرستار، گفت: بایستی کمبود پرستار را جبران کنیم. مجوزهای خوبی در این خصوص به دانشگاههای علوم پزشکی داده شده است. البته دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران برای جذب پرستار با مشکل روبرو هستند.
دستجردی اضافه کرد: برای حل این مشکل بایستی ورودی پرستاران به دانشکدهها و تعداد پرستاران اختصاص یافته به ازای هر تخت افزایش یابد. لازم است دانشگاهعلوم پزشکی تهران و دانشگاه شهید بهشتی، ورودیهای پرستاری خود را افزایش دهند. در حال حاضر این امکان برای آنها وجود دارد.
وی با بیان اینکه به دانشگاههای علوم پزشکی اجازه دادیم تا به صورت دورهای پرستار استخدام کنند تا از تمام ظرفیتهای نیروهای تربیت شده خود استفاده کند، گفت: اما به این دلیل که این ضعف در سنوات گذشته وجود داشته است، ورود نیروهای تربیت شده طی دو تا سه سال گذشته نیز به گذشت زمان احتیاج دارد.
وزیر بهداشت اضافه کرد: این اطمینان وجود دارد که نیاز کشور در زمینه نیروی پرستاری به تدریج و از سال آینده برطرف شود. اما باز هم با وجود افزایش تختهای جدید نیاز به ارتقای استانداردها وجود دارد که بار اصلی تربیت پرستاران بر دوش دانشگاههای تیپ یک است.
دستجردی همچنین درباره میزان مجروحان ناشی از حوادث رانندگی و ماموریتهای اورژانس، گفت: آمار کشته شدگان ما در تصادفات، طی هفتههای اخیر با آمار پلیس راهور تطابق دارد. البته آماری که اعلام شده مربوط به تعداد کشتهشدگان سر صحنه تصادف است که قطعا این آمار با مرگ برخی از مجروحان بدحال پس از انتقال به بیمارستانها بیشتر میشود.
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