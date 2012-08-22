۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

اختصاص 16 میلیارد تومان اعتبار برای فعالیتهای عمرانی دانشگاه پیام نور در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: بیش از 100 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد تومان در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس در دست احداث است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس با بیان خبر فوق اظهارداشت: در سال گذشته بیشترین پروژه های عمرانی افتتاح شده در دانشگاه پیام نور کشور متعلق به استان فارس بوده که دراین خصوص از180پروژه افتتاح شده در سراسر کشور، 16پروژه آموزشی،اداری و دو پروژه فرهنگی در استان فارس به بهره برداری رسیده است.

سعید مظلومیان با بیان اینکه با احداث 31 هزار مترمربع پروژه جدید ، مساحت ساختمانهای دانشگاه پیام نور در44شهر فارس به 169 هزار مترمربع رسیده است بیان کرد: در حال حاضر 30 هزار مترمربع پروژه جدید نیز در مراکز وواحدهای دانشگاه در حال احداث است.

وی یادآور شد: با توسعه فعالیتهای عمرانی دانشگاه، سرانه فضاهای آموزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس به 9.1 متر افزایش یافته است

