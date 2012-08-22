  1. بین الملل
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

العرب آنلاین خبر داد؛

ناخشنودی امیر قطر از "مرسی" برای جدی نگرفتن نقش قطر در تحولات منطقه

ناخشنودی امیر قطر از "مرسی" برای جدی نگرفتن نقش قطر در تحولات منطقه

یک پایگاه عرب زبان از ناخرسندی قطری ها از رئیس جمهوری مصر به سبب نادیده گرفتن نقش دوحه پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العرب آنلاین در مطلبی با عنوان "مرسی"، قطر را از باشگاه بزرگان کنار گذاشت، آورده است: یک منبع دیپلماتیک عربی فاش کرد حمد بن خلیفه آل ثانی به شدت از محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ناراضی است.

این منبع بیان کرد: امیر قطر معتقد است که محمد مرسی در پیشنهاد خود درباره سوریه و تشکیل  کمیته چهار جانبه با حضور مصر، ایران، ترکیه و عربستان نامی از قطر نبرده است و در واقع اهمیتی برای کمکهای قطر به مصر قائل نشده است.

این پایگاه می افزاید: ناظران روابط میان قطر و مصر بر این باورند که دوحه با همه توان خود از اعتراضات علیه رژیم مبارک حمایت کرد و شبکه الجزیره را در این راستا به کار گرفت و بنابراین امیدوار بوده است که نگاه مرسی به قطر نگاه یک قدرت منطقه ای باشد.

العرب آنلاین بیان کرد: در واقع قطر از رهبران جدید مصر خواسته است که به قطر مانند عربستان و ترکیه بنگرند، اما مرسی به نقش قطر بی توجهی کرده که سبب آشفتگی قطر شده است.

این پایگاه به نقل از یک دیپلمات مصری می افزاید: مصر تمایلی ندارد که تحت سلطه سیاستهای قطر باشد هر چند که قطر از اخوان المسلمین حمایت کرده است.

وی بیان کرد: با  وجود نیازی که مصر به کمکهای قطر دارد اما دوست ندارد که همپای کشورهای کوچک منطقه باشد زیرا حجم آن در حد اعضای باشگاه بزرگان یعنی عربستان، ترکیه و ایران است.

کد مطلب 1678130

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