به گزارش خبرنگار مهر مجتبی ثمره‌هاشمی پس از نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با تبین تاریخچه تشکیل غیرمتعهدها افزود: هدف بنیان‌گذاران این تشکل این بود که کشورهای مستقل و غیروابسته به شرق و غرب مجتمع شوند و اهداف مشترک را پی بگیرند اما در دوره‌های طولانی اختلالاتی در عملکرد آن ایجاد شد.

مشاور ارشد رئیس جمهور گفت:‌ اجلاس غیرمتعهدها در تهران به علت جایگاه سیاسی و بین‌المللی ملت ایران نزد افکار عمومی جهان اهمیت ویژه ای دارد.

وی گفت: با آنکه غیرمتعهدها گام‌های بلندی به ویژه در موضوع فلسطین و مسائل خاورمیانه برداشتند اما در برخی زمینه‌ها با فراموشی مواجه شدند.

ثمره هاشمی افزود: غیرمتعهدها در اجلاس تهران با همکاری اعضا می‌توانند با مواضع قوی، جایگاه و اهداف اولیه خود را بازیابند و شان حقیقی خود را در دنیا به دست اورند.

وی گفت: اکنون از بلوک شرق خبری نیست اما امریکا و بلوک غرب سعی دارند سیاست‌های خود را دیکته و یکجانبه‌ عمل کنند و سازمان مللی را که خود تاسیس کرده‌اند زیر سوال ببرند.

ثمره‌هاشمی افزود: با توجه به حرکت‌های مردمی در جهان اجلاس تهران، محل هم‌اندیشی، نزدیکی مواضع و اتخاذ تصمیماتی است که می‌تواند به مشارکت عمومی دولت‌ها در حل مسائل بین‌المللی، هم‌افزایی کشورهای مستقل، استقلال کشورها و ارتقای کرامت انسان‌ها منجر شود.

مشاور ارشد رئیس جمهور بر استفاده حداکثری از ظرفیت برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران برای پیشبرد آرمان‌های بشری تاکید کرد.

