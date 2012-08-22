۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۹

ثمره هاشمی:

برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران در راستای پیشبرد آرمان‌های بشری است

دستیار ارشد رئیس جمهور بر استفاده حداکثری از ظرفیت برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران برای پیشبرد آرمان‌های بشری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مجتبی ثمره‌هاشمی پس از نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران با تبین تاریخچه تشکیل غیرمتعهدها افزود: هدف بنیان‌گذاران این تشکل این بود که کشورهای مستقل و غیروابسته به شرق و غرب مجتمع شوند و اهداف مشترک را پی بگیرند اما در دوره‌های طولانی اختلالاتی در عملکرد آن ایجاد شد.

مشاور ارشد رئیس جمهور گفت:‌ اجلاس غیرمتعهدها در تهران به علت جایگاه سیاسی و بین‌المللی ملت ایران نزد افکار عمومی جهان اهمیت ویژه ای دارد.

وی گفت: با آنکه غیرمتعهدها گام‌های بلندی به ویژه در موضوع فلسطین و مسائل خاورمیانه برداشتند اما در برخی زمینه‌ها با فراموشی مواجه شدند.

ثمره هاشمی افزود: غیرمتعهدها در اجلاس تهران با همکاری اعضا می‌توانند با مواضع قوی، جایگاه و اهداف اولیه خود را بازیابند و شان حقیقی خود را در دنیا به دست اورند.

وی گفت: اکنون از بلوک شرق خبری نیست اما امریکا و بلوک غرب سعی دارند سیاست‌های خود را دیکته و یکجانبه‌ عمل کنند و سازمان مللی را که خود تاسیس کرده‌اند زیر سوال ببرند.

ثمره‌هاشمی افزود: با توجه به حرکت‌های مردمی در جهان اجلاس تهران، محل هم‌اندیشی، نزدیکی مواضع و اتخاذ تصمیماتی است که می‌تواند به مشارکت عمومی دولت‌ها در حل مسائل بین‌المللی، هم‌افزایی کشورهای مستقل، استقلال کشورها و ارتقای کرامت انسان‌ها منجر شود.

