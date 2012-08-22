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۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

فردا شب

7 آهنگ بی کلام در کنسرت چهارگاه مهر اراک اجرا می شود

7 آهنگ بی کلام در کنسرت چهارگاه مهر اراک اجرا می شود

اراک – خبرگزاری مهر: سرپرست گروه موسیقی مهر با بیان اینکه 7 آهنگ بی کلام و دو آهنگ با کلام در کنسرت چهارگاه مهر اراک فردا شب اجرا می شود گفت: برخی از این آهنگها برای اولین بار اجرا خواهند شد.

امیرکزازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تصنیف مهر ایران و آسمان به صورت با کلام و آهنگهای چکاد به یاد استاد پرویزمشکاتیان، هفت ضربی پیش درآمد چهارگاه، رقص سایه ، دونوازی تار، تک نوازی عود و قطعه ضربی تار به مدت سه شب اجرا می شود.

وی با بیان اینکه بیشتر این آهنگها ساخته گروه است اضافه کرد: آهنگسازی این مجموعه نیز برعهده بهزاد محسنی، امیر کزازی و عماد ابراهیمی غفاری بوده است.

کنسرت چهارگاه موسیقی مهردر شهر اراک در 2،3 و 4 شهریور ماه در فرهنگسرای آیینه برگزار می شود در این کنسرت حامد زری دوست نوازندگی سنتور، ابراهیم فراهانی سنتورباس، مجید محسنی تار، بهرنگ گودرزی تار، پدرام دانش فر بم تار، محمودرضا خدام تارباس، امین یساولی عود، بهزاد محسنی کمانچه، امیر کزازی نی و عماد فخاری سه تار مجید محسنی نیز تنظیم کلمات  را برعهده دارند و خواننده این کنسرت مرتضی فراهانی است.
 

کد مطلب 1678137

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