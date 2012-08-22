به گزارش خبرگزاری مهر ، صفر اصغری صبح امروز چهارشنبه در نشست مشترکی با مدیران سازمان جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه برای هر یک از اهالی این روستاها یک میلیون تومان تسهیلات بلاعوض، 3 میلیون تومان برای خانه‌های آسیب دیده و 12.5 میلیون تومان وام کم بهره با کارمزد چهار درصد با بازپرداخت 15 ساله پرداخت می‌شود افزود: مبلغ این وام در شهرستان های زلزله زده اهر، هریس و ورزقان و نیز روستاهای شهرستان تبریزمصوب شده و در اختیار آسیب دیدگان از زلزله زده و افراد دارای مسکن کم دوام و بی دوام قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این که در طول دولت نهم و دهم، 93 هزار مسکن روستایی موفق به دریافت وام شده اند، گفت: 73 هزار واحد مسکن روستایی نیز تاکنون مقاوم سازی شده و پایان کار دریافت کرده اند.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری با بیان اینکه آسیب دیدگان از زلزله و صاحبان اماکن مسکونی کم دوام و بی دوام باید از فرصت استفاده و با اخذ وام مصوب نسبت به بازسازی و مقاوم سازی اماکن خویش با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اقدام کنند افزود: زندگی روستاییان در مناطق زلزله زده وابسته به احشام و مزارع است به همین دلیل تسهیلات لازم را برای بهره مندی روستاییان ازاین وام ها فراهم کرده ایم.

صفری با بیان این‌که دولت خط اعتباری ویژه‌ای برای پرداخت وام بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره برای بازسازی مناطق زلزله‌زده روستایی درنظر گرفته است، افزود: نقش محوری بخشداران و دهیاران در اجرای عملیات امدادرسانی و اسکان موقت روستاییان زلزله‌زده برجسته بوده و دهیاران بازوهای اجرایی قوانین دولت در این خصوص و مسئول رعایت نظم و انضباط در ساماندهی مناطق زلزله‌زده هستند و باید امکانات و اختیارات لازم در این زمینه به آنها داده شود.