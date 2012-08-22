  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

بازگشت گروه به تهران/

حاتمی‌کیا فیلمبرداری "چ" در پاوه را به پایان رساند

حاتمی‌کیا فیلمبرداری "چ" در پاوه را به پایان رساند

ابراهیم حاتمی‌کیا فیلمبرداری بخش‌های مربوط به پاوه از فیلم سینمایی "چ" را به پایان رساند و با گروهش راهی تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاتمی‌کیا در تازه‌ترین فیلم منتشر شده در سایت رسمی پروژه سینمایی "چ" از مراحل تولید این فیلم با اعلام پایان کار فیلمبرداری در پاوه گفت: "45 روز در پاوه بودیم و الحمدلله به سلامت برمی‌گردیم. بعد از 36 جلسه فیلمبرداری در 45 روز یک سوم فیلمبرداری به پایان رسید و برای ادامه کار به تهران می‌رویم."

فیلم سینمایی "چ" تازه‌ترین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی‌کیا است که با توجه به موضوع محوری آن یعنی رشادت‌های شهید مصطفی چمران در دوران دفاع مقدس به‌نوعی بازگشت این فیلمساز به سینمای جنگ تعبیر شده‌است.

در این فیلم فریبرز عرب‌نیا، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، سعید راد و... بازی می‌کنند. مهدی کرمی نیز تهیه‌کننده پروژه است.

 

 

 
 

کد مطلب 1678145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها