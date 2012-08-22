به گزارش خبرنگار مهر، حاتمیکیا در تازهترین فیلم منتشر شده در سایت رسمی پروژه سینمایی "چ" از مراحل تولید این فیلم با اعلام پایان کار فیلمبرداری در پاوه گفت: "45 روز در پاوه بودیم و الحمدلله به سلامت برمیگردیم. بعد از 36 جلسه فیلمبرداری در 45 روز یک سوم فیلمبرداری به پایان رسید و برای ادامه کار به تهران میرویم."
فیلم سینمایی "چ" تازهترین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمیکیا است که با توجه به موضوع محوری آن یعنی رشادتهای شهید مصطفی چمران در دوران دفاع مقدس بهنوعی بازگشت این فیلمساز به سینمای جنگ تعبیر شدهاست.
در این فیلم فریبرز عربنیا، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، سعید راد و... بازی میکنند. مهدی کرمی نیز تهیهکننده پروژه است.
نظر شما