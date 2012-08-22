صادقیان تنها نماینده قم در انتخابی تیم ملی بدمینتون شد

مجتبی ساده خو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صادقیان از جمله چهره های شاخص بدمینتون استان قم است که از رده های سنی پایه به خوبی توانمندی و استعداد خود را در این رشته نشان داده و آینده درخشانی دارد.



آغاز اردوی تیم ملی بدمینتون از اول تا نهم شهریور ماه در تهران



وی ادامه داد: این بدمینتون باز جوان و آینده دار تقریبا در تیم های ملی تمام رده های سنی سابقه عضویت دارد و اکنون نیز با توجه به قابلیت های بسیاری که دارد، از سوی کادر فنی تیم ملی بدمینتون بزرگسالان و زیر 23 سال به تیم ملی دعوت شد.



دبیر هیئت بدمینتون قم افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در فدراسیون بدمینتون کشورمان، مرحله اول اردوی انتخابی تیم های ملی بدمینتون بزرگسالان و زیر 23 سال از امروز تا نهم شهریور ماه در تهران برگزار می شود.



وی با اشاره به تعداد نفرات دعوت شده به اردوی آماده سازی تیم های ملی بدمینتون کشورمان، بیان کرد: 16 بدمینتون باز برای حضور در مرحله نخست اردوی انتخابی تیم های ملی بزرگسالان و زیر 23 سال به اردو فراخوانده شده اند.



ساده خو یاد آور شد: مرحله نخست انتخابی تیم های ملی بدمینتون این دو رده سنی در قسمت یک نفره برگزار می شود، در حالی که ملی پوش از امروز در کمپ تیم های ملی گرد هم می آیند تا بهترین ها برای حضور در مسابقات پیش روی تیم ملی بدمینتون آماده شوند.



نظارت سرمربی اندونزیایی تیم ملی بر عملکرد ملی پوشان



وی با اشاره به نظارت سرمربی خارجی تیم ملی بدمینتون بر اردوی ملی پوشان و همچنین رقابت های انتخابی، عنوان داشت: زیر نظر نوا آرمادا سرمربی اندونزیایی تیم ملی بدمینتون کشورمان، نفرات منتخب برای اردوی بعدی مشخص می شوند.



دبیر هیئت بدمینتون استان قم در ادامه با اشاره به نفرات دعوت شده به تیم های ملی بدمینتون بزرگسالان و زیر 23 سال کشورمان، اضافه کرد: این نفرات از استان های تهران، کرمانشاه، قم، زنجان، فارس، گیلان، اصفهان و توابع تهران به تیم ملی دعوت شده اند.



وی ابراز داشت: بر این اساس فرزین خانجانی، ارسلان زرگان،ابوالفضل معتمدی،محمد کریمی و آرمین زکی زاده از تهران، سپهر ایوانی و صدرالدین صادقی از کرمانشاه و محسن صادقیان از قم در اردوی تیم ملی بدمینتون حضور دارند.



ساده خو بیان کرد: همچنین سالار بیات و سروش اسکندری از زنجان، کسری اصولی از فارس، محمدرضا خردمندی و حسن متقی و نادر مینایی از گیلان، امید کرمی و شهرام کرمی از اصفهان، میلاد حاجی از توابع تهران، بدمینتون بازان دعوت شده به این اردوی انتخابی هستند.