۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴

نوراللهی:

طرح خانه به خانه مدیریت بحران در کلاله اجرا می شود

کلاله - خبرگزاری مهر: فرماندار کلاله گفت: آموزش همگانی مدیریت بحران به عنوان پایلوت در این شهرستان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان افزود: استاندارد این آموزش 48 ساعت است که برای سهولت به 12 ساعت کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: از هر خانواده یک نفر آموزش می بیند و میزان تحصلات افراد تحت آموزش می تواند سیکل به بالا باشد.

وی عنوان کرد: مربیان نیز باید تحصیلات فوق دیپلم بهداشت وبا پنج سال سابقه کار و یا لیسانس با دو سال سابقه کار باشند.

نوراللهی هدف از اجرای این طرح را آمادگی در برابر بلایای طبیعی و آموزش مقدماتی و ایجاد آمادگی و کسب شایستگی برای مقابله با حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، تصادفات جاده ای و ... اعلام کرد.

فرماندار کلاله گفت: در این طرح فنی و حرفه ای و ناظر آن هلال احمر و کلیه دستگاههای حوزه بحران و کمیته آموزش عمومی و همگانی زیر مجموعه این طرح هستند.

به گزارش مهر، در این جلسه مصوبه شد که اجرای طرح آموزش همگانی مدیریت بحران به شکل صنف به صنف باشد و سپس به صورت خانه به خانه آموزش داده شود.

زمان اجرای این طرح به صورت پایلوت کشوری مهرماه سالجاری است و به آموزش دیدگان گواهینامه بین المللی داده می شود.

