لغو پروازهای مشهد - ساری و بلاتکلیفی مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هواپیمایی ایران ایرتورز که در هفته گذشته با تاخیرهای پروازی در مسیر ساری مشهد ساری، تاب مسافران را بی تاب کرده است، با ارسال اس ام اس زودهنگام یک روز قبل از پرواز پنجشنبه (فردا) به مسافران پرواز مشهد ساری، بدون هیچ دلیلی لغو این پرواز را اطلاع رسانی کرده است.



این اقدام شرکت هواپیمایی ایران ایرتورز در حالی صورت می گیرد که مسافران روز یکشنبه هفته جاری ساری به مشهد که قرار بود ساعت 17.30 عصر یکشنبه (عید فطر) عازم مشهد الرضا (ع) شوند با چهار ساعت تاخیر در ساعت 21.30 دقیقه به مشهد پرواز کردند.



یکی از مسافران پرواز فردای مشهد به ساری هواپیمایی ایران ایرتورز که این پیامک وی را غافلگیر کرده بود در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظاهرا زمان و حرمت مسافران برای مسئولان شرکت های هواپیمایی ایران اهمیتی ندارد.



وی با بیان اینکه مدیر یکی از ادارات شهرهای مازندران بوده اظهار داشت: متاسفانه از زمانی که شرکت ایران ایرتورز اقدام به ارسال اس ام اس به برخی مسافران کرده، تماسهایی با مسئولان این شرکت در مشهد می گیریم که هیچ کس یا مسئولی پاسخگو نیست.



یک جانباز ساروی نیز در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر با ابراز نارضایتی از اقدام غیر اخلاقی شرکت هواپیمایی ایران ایرتورز در پروازهای خطه شمال، گفت: مسئولان استانهای مازندران و خراسان رضوی باید در جهت ساماندهی پروازهای این مسیر پرتردد و زائر پذیر جدیت داشته باشند.



وی با بیان اینکه بسیاری از مسافران پرواز ساری- مشهد- ساری از جانبازان شیمیایی بوده و برگشت آنان از مشهد به ساری با خودروی زمینی یا قطار میسر نیست، افزود: باید مسئولان اداره فرودگاهها و شرکت ایران ایرتورز نسبب به ایجاد پرواز جایگزین در پروازهای مشهد ساری اقدام کنند.



این جانباز شیمیایی افزود: متاسفانه تاخیر و لغو پروازها در فرودگاههای ساری و مشهد به یک اپیدمی تبدیل شده است.



وی با بیان اینکه او به همراه خانواده خود و چندین مسافر پرواز فردا برای رفع مشکلاتشان از صبح امروز در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد سرگردان است، از مسئولان امر خواست تا نسبت به راه اندازی و یا جایگزینی پرواز مشهد به ساری دوم شهریورماه 91 اقدام کند.



خبرنگار مهر در مازندران و خراسان رضوی جهت پیگیری علت لغو بی مورد پرواز مشهد ساری تلاش کردند با مسئولان فرودگاهها و ایران ایرتورز در خراسان رضوی ارتباط برقرار که تا لحظه مخابره خبر هیچ مسئولی پاسخگوی سئوالات خبرنگاران نبوده است.