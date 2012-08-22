احداث دو بیمارستان صحرایی در عرض 11 ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا یعقوبی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پس از استقرار تیم مدیریتی در منطقه تا صبح روز بعد از زلزله دو بیمارستان صحرایی در شهرستان های خواجه و ورزقان احداث شد.

وی با اشاره به ظرفیت سازی ضربتی بیمارستان های تبریز در شب وقوع زلزله تصریح کرد: با آزاد سازی دو بیمارستان دکتر عالی نسب و شهید محلاتی تبریز از بیماران غیر اورژانسی به ترتیب 100و 50 تختخواب در اختیار مصدومین زلزله قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار داشت: خوشبختانه به دلیل ذخیره دارو به خاطر مواجهه با تحریم ها احتمال کمبود دارو در منطقه به صفر رسید و تاکنون گزارشی از کمبود نداشته ایم .

دکتر یعقوبی با اشاره برهزارو ششصد و 68 مورد عمل جراحی مصدومین زلزله دربیست و چهار ساعت اولیه زلزله گفت: بی نظیر بودن این عملکرد طی این حادثه یکی از افتخارات دانشگاه علوم پزشکی و مرکز اورژانس تبریز است.

وی ادامه داد: شهرستان ورزقان با 95 روستا، هشت هزار و 17خانوار و جمعیتی بالغ بر سی و سه هزار و687 نفر بیشترین آسیب جانی و مالی را از این زلزله متحمل شده است.