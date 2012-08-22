829 پروژه هفته دولت در گلستان اجرایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت گفت: این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر سه هزار و 111 میلیارد ریال دارد.

وی افزود: از تعداد 829 پروزه 749 پروژه قابل افتتاح وعملیات اجرایی80 پروژه آغاز خواهد شد.

قناعت ادامه داد: از 625 پروژه در حوزه عمران 551 پروژه افتتاح و 74 پروژه کلنگ زده می شود.

استاندار گلستان با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس گفت: در استان در 39 نقطه شاهد برپایی این راهپیمایی بودیم که در تمام آنها مردم ولایتمدار استان حضوری پر رنگ و انقلابی داشتند.

وی تصریح کرد: مردم ایران با این حضور سرآمدی خود را به دنیا ثابت و آن را حفظ کرد و به تبعیت از رهبر معظم انقلاب وارد میدان شد.

قناعت خاطر نشان کرد: این حضور نشانه بی اثر بودن تحریمها بر مردم ایران است و برای خیرش های اسلامی در منطقه نیز پاسخی مناسب بود.

وی با اشاره به نزدیکی هفته دولت گفت: هفته دولت فرصت خوبی است که کارگزاران نظام فعالیت های خود را در سطح استان به مردم بشناسانند.