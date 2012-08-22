  1. استانها
  2. گلستان
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

قناعت:

829 پروژه هفته دولت در گلستان اجرایی می شوند

829 پروژه هفته دولت در گلستان اجرایی می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: همزمان با هفته دولت در استان گلستان 829 پروژه افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها اغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت گفت: این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر سه هزار و 111 میلیارد ریال دارد.

وی افزود: از تعداد 829 پروزه 749 پروژه قابل افتتاح وعملیات اجرایی80 پروژه آغاز خواهد شد.

قناعت ادامه داد:  از 625 پروژه در حوزه عمران 551 پروژه افتتاح و 74 پروژه کلنگ زده می شود.

استاندار گلستان با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس گفت: در استان در 39 نقطه شاهد برپایی این راهپیمایی بودیم که در تمام آنها مردم ولایتمدار استان حضوری پر رنگ و انقلابی داشتند.

وی تصریح کرد: مردم ایران با این حضور سرآمدی خود را به دنیا ثابت و آن را حفظ کرد و به تبعیت از رهبر معظم انقلاب وارد میدان شد.

قناعت خاطر نشان کرد: این حضور نشانه بی اثر بودن تحریمها بر مردم ایران است و برای خیرش های اسلامی در منطقه نیز پاسخی مناسب بود.

وی با اشاره به نزدیکی هفته دولت گفت: هفته دولت فرصت خوبی است که کارگزاران نظام فعالیت های خود را در سطح استان به مردم بشناسانند.

کد مطلب 1678171

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها