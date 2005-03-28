تهران كم و بيش وظايف خود را در قبال آژانس انجام داده // ديالوگ ايران و اروپا راه خوبي براي رسيدن به نتيجه است // سيستم هاي امنيتي منطقه اي بايد ديگر كشورها بويژه اسرائيل را در بر بگيرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، اين روزنامه به كمك دو خبرنگار خود، آرنو لوپارمانتيه و لوران زكيني ، مصاحبه نسبتا مشروحي را با محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي درج نمود و بنقل از البرادعي نوشت : تهران، « كم و بيش » وظايف خود را در زمينه كنترل هسته اي انجام داده است.

متن كامل اين مصاحبه به نقل از بخش مطبوعاتي سفارت جمهوري اسلامي ايران در پاريس بدين شرح است:

لوموند : ايراني ها مي گويند كه پيمان عدم اشاعه هسته اي به آنها اجازه مي دهد تا به فعاليت هاي هسته اي بمنظور مقاصد غيرنظامي بپردازند در حاليكه امريكا و اروپا خلاف آنرا مي گويند. كداميك اشتباه مي كنند؟

البرادعي : فكر نمي كنم كه كسي اشتباه بكند. ايران حق دارد بگويد كه همه كشورها بنابر پيمان مزبور حق مجهز شدن به تمامي چرخه سوخت هسته اي را دارد. اروپايي ها نيز حق دارند كه بدليل برنامه هسته اي اعلام نشده ايران طي بيست سال گذشته نگران باشند چيزيكه باعث عدم اطمينان شده است. بايستي چرخه سوخت هسته اي را از طريق دورنماي گسترده تري مشاهده كرد.

در عمل، تكنولوژي بسيار حساسي است كه بطور طبيعي كشورهايي را كه توان غني سازي يا بازيافت، و در نتيجه توليد سلاح هسته اي را دارند به هم نزديك مي سازد. بخاطر اينست كه از اين ايده كه بنابر آن مي بايست توان ادامه كامل چرخه هسته اي را محدود به مؤسسات چندمليتي و كنسرسيوم ها بكنيم دفاع مي كنم.

آنچه مربوط به ايران مي شود مي بايست به مسئله هسته اي بعنوان يك عنصر نزديكي جامع كه براي عادي سازي روابط بين اين كشور و جامعه بين الملل است، توجه داشت. و اين چيزي ست كه اروپايي ها با سخن گفتن از مسائل امنيت منطقه اي انجام مي دهند. چنانچه چنين نگرشي را بطور جامع تر داشته باشيم، مسئله غني سازي به اين اندازه كه امروز مهم گرديده، در نمي آيد.

لوموند : آيا از ايران خواهيد خواست تا براي هميشه از برنامه غني سازي اش دست بردارد؟



البرادعي : نه. چيزي مطالبه نمي كنم بخاطر اينكه واقعاً يك بحث سياسي است. بعهده ايراني ها و اروپايي ها است تا به يك توافق دست يابند و خوشحال مي شويم تسهيلاتي ايجاد كنيم و مشورت هاي فني كه لازم خواهند بود، بدهيم.



لوموند : امريكايي ها گرايش به اين دارند كه بگويند نمي توان به برخي كشورها مانند ايران اطمينان داشت. آيا شامل تفسير جديدي از پيمان منع اشاعه مي گردد؟



البرادعي : فكر نمي كنم كه يك رژيم ( منتج از توافق هاي بين المللي) بتواند روي اعتماد يا كمبود اطمينان استوار باقي بماند، زيرا بسيار مجازي است و معيارهاي عيني را ترجيح مي دهم. در دراز مدت فكر نمي كنم سيستمي بتواند برپايه كشورهايي كه به تكنولوژي هسته اي دسترسي دارند و كشورهايي كه دسترسي ندارند، بويژه بخاطر توزيع فعلي تكنولوژي، پايدار باقي بماند. كليد هرگونه سيستم پايدار مي بايست يك احساس تساوي، ملموس و عيني باشد.



لوموند :اروپايي ها خواهان « ضمانت هاي عيني» از طرف تهران مبني بر اينكه در نظر ندارد به سلاح هسته اي مجهز شود، هستند. اين ضمانت ها چگونه مي توانند باشند؟



البرادعي : موضوع اصلي همينجاست. از نظر اروپا، چنين امري بمعني اينست كه ايران براي هميشه از توان غني سازي صرفنظر مي كند و از نظر ايراني ها بمعناي آنست كه كنترل بيشتري از طرف آژانس جهاني انرژي اتمي اعمال مي گردد. نمي خواهم خود را وارد اين بحث بنمايم فقط مي خواهم كه ديالوگ بين ايران و اروپا ادامه پيدا كند زيرا راه خوبي براي رسيدن (به نتيجه) است.

از طرفي ما نيازمند يك دوره « سرد شدن» ( ديپلماتيك) هستيم بنوعي كه مجموعه روابط با ايران، جنبه هاي تجاري آن، بحث ايرباس و غيره را مدنظر قرار بدهيم.



لوموند : اگر راه حلي از طريق مذاكره پيدا نشود، مرحله بعدي مي بايست قرار دادن ايران در مقابل شوراي امنيت سازمان ملل باشد؟



البرادعي :چيزي كه امريكايي ها و همچنين اروپايي ها مي گويند اينست. و اين من نيستم كه تصميم مي گيرم. اميدوارم كه به مرحله سازمان ملل و تحريم ها نرسيم بخاطر اينكه هيچكس نمي داند كه پايان يك رودر رويي چگونه خواهد بود و همه بازنده خواهند بود.



لوموند :شما مي گوييد كه ايران در گذشته دروغ گفته است. اما توافق با كسي كه مي دانيد واقعيات را نمي گويد، چگونه ممكن است؟



البرادعي :درست است كه ايران طي ساليان زيادي به ما نگفته بود كه تكنولوژي هايي براي برنامه غني سازي اورانيوم خود وارد مي كند و تجاوزي به پيمان عدم اشاعه نموده است. امروزه وضعيت بطور قابل توجهي بهبود يافته و ايراني ها به وظايف خود بطور كم و بيش عمل مي كنند.



لوموند : آيا امريكايي بطور صادقانه اي دل نگران برنامه هاي هسته اي ايران هستند يا اينكه مي خواهند تغييراتي در رژيم تهران ايجاد نمايند؟



البرادعي :از انتخاب دوم سخني نمي گويم بخاطر اينكه نيات آنان را نمي دانم. يك دل نگراني عمومي و كلي هست و فقط مختص امريكايي ها نيست و بيشتر شامل برنامه هاي ايران مي گردد. سهم مهمي از راه حل ها مي بايست ضمانت هايي در زمينه امنيتي ( براي ايران) بهمراه داشته باشد. اگر كشوري احساس كند كه تهديد مي شود، چنين امري موجب بدتر و پيچيده تر كردن مسائل مي گردد. در كره شمالي شاهد آن هستيم. ايران مي بايست اين اطمينان را داشته باشد كه در خيال حمله به آن و يا برانگيختن تغيير رژيم نيستند.

اروپا و امريكا مي بايست اين احساس امنيت را به ايران بدهند تا اينكه ايراني ها نياز به مجهز شدن به سلاح هسته اي را نداشته باشند. البته، تمامي سيستم هاي امنيتي منطقه اي بايد ديگر كشورهاي خاورميانه و بويژه اسرائيل را در بر بگيرد.



لوموند : ايراني ها چنين مطرح مي كنند كه بين آنها و كشورهايي مانند اسرائيل، هند و پاكستان كه « دوفاكتو» اجازه مجهز شدن به سلاح هسته اي را يافته اند، يك بام و دو هوا برقرار است...



البرادعي :از نظر تاريخي، اين سه كشور در خارج از رژيم پيمان عدم اشاعه قرار دارند و چنين سلاح هايي را زماني گسترش داده اند كه چنين امري ممنوع نبوده است. ايران در چارچوب پيمان مزبور متعهد شده كه به سلاح هسته اي مجهز نمي شود، بخاطر همين هم هست كه مي گوئيم از وظايف بين المللي خود تخطي كرده اند. من روي اسرائيل، هند و پاكستان هيچگونه اقتداري ندارم فقط مي توانم بطور شخصي از آن صحبت كنم. اين كشورها از نوعي عمل انجام شده بهره مند گشته اند ولي ما نمي خواهيم اشتباهات گذشته را تكرار كنيم.