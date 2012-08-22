  1. بین الملل
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

خبر فوری/

حمله به مقر شورای اسلامی علوی در شمال لبنان

مقر شورای اسلامی علوی در شمال لبنان هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، المنار لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که مقر شورای اسلامی علوی در طرابلس هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفت.

بر اثر این حمله شماری از نیروهای محافظ شورای اسلامی علوی زخمی شدند. گفتنی است تلفات ناآرامی های اخیر طرابلس در شمال لبنان افزایش یافته است به طوری که آمار کشته ها به 10 نفر رسیده است.

درگیری در طرابلس میان طرفداران و مخالفان نظام سوریه از 2 روز پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این درگیری ها در مناطق باب التبانه سنی نشین و جبل محسن علوی نشین و طرفدار نظام بشار اسد در جریان است.
