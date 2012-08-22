نمایش کودکانه "درسی برای مینا" در همدان روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش کودک و نوجوان "درسی برای مینا" از چهارم شهریور ماه در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان توسط گروه نمایشی لبخند به روی صحنه می رود.

این نمایش به کارگردانی مصطفی بیگی و نویسندگی عباس دوست قرین از چهارم شهریور ماه در ساعت 18 اجرا می شود.

رضوان مشعریان، سمیرا پاشایی، یاسر محمدی، پگاه معصومی، حاتم میرزایی و مصطفی بیگی از بازیگران این نمایش کودکانه هستند.

موفق ترین نمایشنامه کودک و نوجوان اروپا به فارسی منتشر می شود

نمایشنامه "محاصره"، نوشته مارتین بالشتاید، همزمان با نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان به فارسی چاپ و منتشر می شود.

نمایشنامه "محاصره" که ترجمه مسلم قاسمی و معصومه قاسمی است، یکی از موفق ترین آثار نمایشی کودک و نوجوان در آلمان و اروپا به شمار می رود که به کوشش دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان و در انتشارات نمایش به چاپ می رسد.

این نمایشنامه درباره حمله گروهی گرگ به یک روستا و تلاش بچه ها برای مبارزه با این حیوانات است.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از 17 تا 22 مهرماه در همدان برگزار می شود.

مهلت شرکت در همایش علمی پژوهشی هجرت امام رضا (ع) تمدید شد

مهلت شرکت در همایش علمی پژوهشی هجرت امام رضا (ع)و هجرت های تابعه با رویکرد تمدنی تا 15 شهریور ماه جاری تمدید شد.

در راستای برگزاری دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) و به مناسبت میلاد با سعادت عالم آل محمد (ص) حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی "همایش علمی پژوهشی هجرت امام رضا (ع) و هجرت های تابعه با رویکرد تمدنی " را برگزار می کند.

بررسی مبانی قرآنی، روایی و سیاسی-اجتماعی هجرت، رویکردهای تاریخی، بررسی آثار فرهنگی و تمدنی هجرت، بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی هجرت امام رضا(ع) و هجرت از دیدگاه امام زادگان همگام با هجرت امام رضا(ع) از سرفصل های این همایش است.

علاقه مندان باید مقالات خود را با رعایت استانداردهای لازم که در متن فراخوان همایش آورده شده تا 15 شهریور ماه سال جاری به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ارسال کنند.

وقف قطعه زمین به ارزش پنج میلیارد ریال در نهاوند

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند از وقف یک قطعه زمین به ارزش پنج میلیارد ریال در نهاوند خبر داد.

حجت‌الاسلام مرتضی عزیزی اظهار داشت: فریدون آقاسیان این قطعه زمین را به مساحت 600 مترمربع در یکی از بهترین مناطق شهر، وقف کمک‌هزینه تحصیل دانش‌آموزان بی‌بضاعت از تحصیلات دوره ابتدایی تا تحصیلات دوره عالیه کرده است.

وی عنوان کرد: این واقف خیراندیش با تفکر و دوراندیشی بسیار بالایی نیاز روز جامعه را تشخیص داده و با وقف این قطعه زمین کمک شایان توجهی در توسعه علم و پرورش نخبگان علمی خواهد شد.

17 بانوی قاری در تویسرکان تجلیل شدند

در مراسمی با حضور قاری برجسته تویسرکان مریم جانجانی، از 17 قاری خواهر در حوزه علمیه کوثر شهرستان تجلیل شد.

این برنامه ظهر چهارشنبه در قالب تجلیل از قاریان و حافظان قرآن فعال در طرح ختم کلام نور رمضان با حضور مریم جانجانی قاری برجسته قرآن شهرستان و لیلا ترکاشوند مسئول حوزه علمیه کوثر خواهران شهرستان تویسرکان در جمع مشتاقان و علاقمندان به کتاب آسمانی برگزار شد.

امسال حوزه علمیه کوثر تویسرکان میزبان حضور100 نفر از خواهران در آیین ختم قرآن ماه رمضان بود.

تعداد راهنمایان موزه در همدان دو برابر شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان از افزایش دو برابری راهنمایان موزه ها در این استان خبر داد.

اسدالله بیات گفت: تعداد راهنمایان موزه های استان همدان از جمعه گذشته 27 مرداد تا پایان شهریور امسال به دو برابر افزایش یافت.

وی عنوان کرد: این اقدام به منظور ارائه اطلاعات کامل به گردشگران صورت گرفت و در این طرح تعداد زیادی از راهنمایان به صورت افتخاری با میراث فرهنگی استان همکاری می کنند.

وی همچنین افزود: تا پایان شهریور امسال، تمام موزه های استان همدان به صورت نامحدود از نظر زمانی آماده بازدید مردم هستند.

بیات تاکید کرد: در همین راستا، موزه ها تا زمانی که بازدیدکننده داشته باشند باز خواهند بود.