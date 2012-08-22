ضرورت افزایش حمایت مادی و معنوی دولت از پزشکان شاغل در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کائیدی در این رابطه با اشاره به فرا رسیدن روز پزشک اظهار داشت: به طور حتم شغل پزشکی یکی از خدمات حساس و زیان‌آور برای انسان است.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های حوزه پزشکی کشور در طی چند سال اخیر٬ افزود: متأسفانه تا چند سال قبل برای تربیت نیروی متخصص٬ پزشکان به خارج از کشور فرستاده می‌شدند اما هم‌اکنون با توجه به پیشرفت روز افزون علم پزشکی در کشور٬ دیگر پزشکان می‌توانند علوم و حرفه‌های پزشکی را در داخل کشور فرا بگیرند.

وی با بیان اینکه تربیت نیروی متخصص و کارآزموده یکی از موفقیت‌های جامعه پزشکی ایران است٬ تصریح کرد: وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی افزون‌بر اقدامات سال‌های اخیر٬ باید با برنامه‌ریزی در راستای تربیت پزشکانی متعهد و متخصص گام بردارد.

این نماینده مجلس نهم٬ خواستار افزایش حمایت مالی و معنوی پزشکان از سوی دولت شد و عنوان کرد: این‌گونه حمایت‌ها و امتیازات بیشتر باید به پزشکان شاغل در مناطق محروم ارائه شود.

کائیدی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی باید جایگاه پزشک عمومی را در جامعه تبیین کند٬ یادآور شد: به‌طور حتم تثبیت جایگاه پزشکان عمومی در گرو اجرای کامل طرح پزشک خانواده است٬ به همین منظور دولت باید با اجرای این طرح٬ پزشکان فارغ‌التحصیل کنونی و باسابقه را جذب کند.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با اشاره به گله و اعتراض پزشکان به‌ علت پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی بیمه‌ها٬ اظهار داشت: دولت باید هر جهت سریع‌تر بیمه‌ها را موظف به پرداخت بدهی پزشکان کند.